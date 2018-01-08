حبس ممثل ومخرج كليب "بص أمك" لاتهامهما بالتحريض على الفسق





كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة قسم الجيزة برئاسة المستشار أحمد عطية رئيس النيابة بحبس كلا من "سمير.أ" مخرج ومنتج كليب "بص أمك" والفنان "مجدى.ع" والذى ظهر خلال الكليب الذى أثار الجدل خلال الفترة الأخيرة، بعد أن وجهت لهم اتهامات التحريض على الفسق والفجور، وخدش الحياء العام، ونشر مقطع فيديو تضمن إيحاءات جنسية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان مصدر أمنى، قال إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، على خلفية أمر ضبط وإحضارهم الصادر من النيابة العامة، لاتهامهما بالاشتراك مع بطلة الكليب "ليلى عامر" فى الاتهامات المسندة إليها.

وكانت النيابة العام بجنوب الجيزة الكلية، أحالت بطلة كليب "بص أمك" للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة التحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام، لما تضمنه الفيديو المصور من إيحاءات جنسية، وقررت محاكمتها أمام محكمة جنح قسم الجيزة، على خلفية الاتهامات.

وذكر "م.ن" المحامى الموكل للدفاع عن المطربة "ليلى عامر، أن موكلته ليس لها علاقة بالأمر، وأنها كانت تنفذ تعليمات مخرج ومنتج الفيلم، وأن الاتهامات المسندة إليها تم تنفيدها قانونياً، من خلال الدفع بعدم جدية التحريات حول الواقعة، وانتفاء مبرارات حبس موكلته الاحتياطى، وبطلان إذن الضبط والتفتيش، وهو ما تقدم به أمام قاضى المعارضات أثناء نظر أمر تجديد حبسها.