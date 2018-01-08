video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 08 يناير 2018 08:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

حبس ممثل ومخرج كليب "بص أمك" لاتهامهما بالتحريض على الفسق

الإثنين، 08 يناير 2018 06:57 م
حبس ممثل ومخرج كليب "بص أمك" لاتهامهما بالتحريض على الفسق حبس المتهمين بالتحريض على الفسق


كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

أمرت نيابة قسم الجيزة برئاسة المستشار أحمد عطية رئيس النيابة بحبس كلا من  "سمير.أ" مخرج ومنتج كليب "بص أمك" والفنان "مجدى.ع" والذى ظهر خلال الكليب الذى أثار الجدل خلال الفترة الأخيرة، بعد أن وجهت لهم اتهامات التحريض على الفسق والفجور، وخدش الحياء العام، ونشر مقطع فيديو تضمن إيحاءات جنسية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان مصدر أمنى، قال إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، على خلفية أمر ضبط وإحضارهم الصادر من النيابة العامة، لاتهامهما بالاشتراك مع بطلة الكليب "ليلى عامر" فى الاتهامات المسندة إليها.

وكانت النيابة العام بجنوب الجيزة الكلية، أحالت بطلة كليب "بص أمك" للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة التحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام، لما تضمنه الفيديو المصور من إيحاءات جنسية، وقررت محاكمتها أمام محكمة جنح قسم الجيزة، على خلفية الاتهامات.

وذكر "م.ن" المحامى الموكل للدفاع عن المطربة "ليلى عامر، أن موكلته ليس لها علاقة بالأمر، وأنها كانت تنفذ تعليمات مخرج ومنتج الفيلم، وأن الاتهامات المسندة إليها تم تنفيدها قانونياً، من خلال الدفع بعدم جدية التحريات حول الواقعة، وانتفاء مبرارات حبس موكلته الاحتياطى، وبطلان إذن الضبط والتفتيش، وهو ما تقدم به أمام قاضى المعارضات أثناء نظر أمر تجديد حبسها.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ممثل كليب "بص أمك": هدفنا كوميدى.. والمخرج: فى سياق الدراما

التحقيق مع ممثل ومخرج كليب "بص أمك" لاتهامهما بالتحريض على الفسق

اخبار الحوادث

حوادث

ليلى عامر

بص امك

مخرج

منتج

ممثل

كليب فاضح



لا تفوتك
حكام القمة يستفسرون عن غياب الجماهير.. ويشبهون محمد صلاح بـ"الكينج"

حكام القمة يستفسرون عن غياب الجماهير.. ويشبهون محمد صلاح بـ"الكينج"

الرئيس السيسى يفتتح طريق شبرا- بنها الحر عبر الفيديو كونفرانس (صور)

الرئيس السيسى يفتتح طريق شبرا- بنها الحر عبر الفيديو كونفرانس (صور)

أين جماهيرى؟.. لسان حال البدرى وجلال فى القمة الـ 115.. مدرب الأهلى يسعى لتجاوز أزمة رحيل متعب مع عشاق القلعة الحمراء.. والمدير الفنى للزمالك يحلم بأقوى بطاقة تعارف مع الجمهور الأبيض وإنهاء نغمة ابن النادى

أين جماهيرى؟.. لسان حال البدرى وجلال فى القمة الـ 115.. مدرب الأهلى يسعى لتجاوز أزمة رحيل متعب مع عشاق القلعة الحمراء.. والمدير الفنى للزمالك يحلم بأقوى بطاقة تعارف مع الجمهور الأبيض وإنهاء نغمة ابن النادى

نهاية إمبراطورية واشنطن على يد "ترامب" فى كتاب "نار وغضب"..محلل بريطانى:العالم يستعد لنظام دولى بدون أمريكا..رئيس "البيت الأبيض" حارق لذاته..وسياساته تقطع الخيط الأخير مع فلسطين وتحطم إنجاز نادر بالملف الإيرانى

نهاية إمبراطورية واشنطن على يد "ترامب" فى كتاب "نار وغضب"..محلل بريطانى:العالم يستعد لنظام دولى بدون أمريكا..رئيس "البيت الأبيض" حارق لذاته..وسياساته تقطع الخيط الأخير مع فلسطين وتحطم إنجاز نادر بالملف الإيرانى

حجز معاون مباحث المقطم وأمين شرطة فى أحداث مقتل عفروتو.. وحبس 43 شخصا

حجز معاون مباحث المقطم وأمين شرطة فى أحداث مقتل عفروتو.. وحبس 43 شخصا

إجراء القرعة التكميلية للأراضى بالمدن الجديدة الشهر المقبل

إجراء القرعة التكميلية للأراضى بالمدن الجديدة الشهر المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة