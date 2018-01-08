حالة الطقس اليوم الاثنين 8-1-2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الاثنين ،حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء علي الوجه البحري والقاهرة حتي شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

حالة الطقس اليوم فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء علي الوجهة البحري والقاهرة حتي شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من واحد إلى واحد ونصف متر، والرياح السطحية شمالية شرقية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من اثنين إلى اثنين ونصف متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

الطقس فى الأردن

نهاراً:

ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي لتساوي مُعدلاتها المُعتادة نسبةً لهذا الوقت من العام.

ويكون الطقس بارداً في عموم المناطق وغالباً صافٍ.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلاً:

يكون الطقس بارداً في عموم المناطق، وبشكل لافت في البادية والسهول الشرقية حيث يتوقع تشكّل الصقيع في أجزاء منها مع ساعات الليل المتأخرة.

تكون الرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.