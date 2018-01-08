جيران ضحايا كنيسة مارمينا يرفعون اللافتات حدادًا على شهداء الحادث الإرهابى

كتب محمد عبد الرازق

11 يومًا مرت منذ حادث كنيسة مارمينا ومحل الشقيقين بمنطقة أطلس وخيم الحزن على أهالى المنطقة ورفعوا اللافتات حدادًا على شهداء تلك الحادثة الإرهابية.

وقام أصحاب المحلات والقاطنون بمنطقة أطلس فى لفتة إنسانية بوضع لافتة تعازى على محل الشقيقين رومانى وعاطف شاكر تخليدا لذكراهما .

وكانت تحقيقات نيابة حلوان التى أشرف عليها المستشار أحمد سليم رئيس النيابة كشفت استقلال المتهم إبراهيم إسماعيل، دراجة بخارية وبحوزته بندقية آلية أطلق من خلالها النيران على محل الشقيقين رومانى وعاطف شاكر متسببًا فى قتلهما ثم ذهب إلى مكان كنيسة مارمينا وأطلق 150 طلقة نارية، أسفرت عن استشهاد أمين شرطة و9 من الأهالى، حيث تم العثور على 148 فارغًا للطلقات وطلقتين اخترقتا سيارة أحد المواطنين واستقرتا بها.

وعقب إطلاق النيران ألقى الدراجة البخارية، وترجل على قدميه وواصل إطلاق النيران على المبانى حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من مبادلته النيران، ولكن على قدميه، ولكنه استمر فى إطلاق الرصاص، وتم القبض عليه، ونقل إلى مستشفى الإنتاج الحربى، وتم إجراء جراحه لاستخراج الرصاص من جسده.