جامعة العريش تعلن وفاة ملاحظة داخل لجنة امتحان





شمال سيناء محمد حسين

أعلنت جامعة العريش فى بيان لها مساء اليوم وفاة ملاحظة أثناء القيام بعملها مراقبة فى لجنة امتحانات نصف العام بالجامعة .

وأوضح البيان أن نرمين حسين أحمد سكرتيرة قسم علم النفس بكلية التربية توفيت أثناء القيام بأعمال الملاحظة داخل إحدى لجان الامتحانات اليوم.