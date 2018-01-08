جامعة العريش تعلن وفاة ملاحظة داخل لجنة امتحان

جامعة العريش تعلن وفاة ملاحظة داخل لجنة امتحانالإثنين، 08 يناير 2018 08:30 م
امتحان أرشيفية
شمال سيناء محمد حسين
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أعلنت جامعة العريش فى بيان لها مساء اليوم وفاة ملاحظة أثناء القيام بعملها مراقبة فى لجنة امتحانات نصف العام بالجامعة .
وأوضح البيان أن نرمين حسين أحمد سكرتيرة قسم علم النفس بكلية التربية توفيت أثناء القيام بأعمال الملاحظة داخل إحدى لجان الامتحانات اليوم.
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