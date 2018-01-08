تونس تنفى توقيع اتفاق مع إيطاليا لإعادة مواطنيها المهاجرين بطريقة غير شرعية

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نفى كاتب الدولة التونسى لدى وزير الشؤون الاجتماعية المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج عادل الجربوعى اليوم الاثنين، توقيع بلاده لأى اتفاق مع الجانب الإيطالى يتعلق بإعادة التونسيين المهاجرين بطريقة غير شرعية.



وشدد المسئول التونسى -حسبما ذكرت إذاعة شمس إف إم التونسية- على أنه لا وجود لعودة قسرية للتونسيين وأن الحكومة لم توقع على أى اتفاقية تنال من حقوق التونسيين وفق تعبيره.



يذكر أن شابا تونسيا قد أقدم على الانتحار يوم الجمعة الماضي، فى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، وكان قد وصل للسواحل الإيطالية فى نوفمبر الماضى حيث كان يعانى من أوضاع اجتماعية صعبة فيما أفادت الصحف الإيطالية بأن الشاب التونسى قد أقدم على الانتحار احتجاجا على قرار ترحيله الذى جاء فى إطار اتفاق بين تونس وإيطاليا على ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الأراضى الإيطالية.