تعرف على 6 أرقام مرتبطة بقضية "خلية دمياط" بعد إحالة أوراق 21 متهما للمفتى





كتب إيهاب المهندس

أوشكت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، على الفصل فى محاكمة المتهمين بـ"خلية دمياط الإرهابية"، بعد إحالة أوراق 21 متهما لمفتى الجمهورية، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، وتوجد مجموعة من الأرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين فى القضية وهى ..

1 ـ الرقم "28" ويشير لعدد المتهمين فى الدعوى.

2 ـ الرقم "16" ويشير لعدد المتهمين الهاربين فى القضية.

3 ـ الرقم "12" ويشير لعدد المتهين الهروب فى الدعوى.

4 ـ الرقم "21" ويشير لعدد المتهمين المحالين إلى المفتى فى جلسة 19 ديسمبر الماضى، والذين سيحكم عليهم هم وباقى المتهمين فى الدعوى فى جلسة 22 فبراير القادم.

5 ـ الرقم "18" ويشير لعدد الجلسات التى عقدت فى الدعوى حتى الآن.

6ـ الرقم "21" ويشير لرقم دائرة الجنايات بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى والتى تنظر الدعوى.

جدير بالذكر، أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى قررت فى 19 ديسمبر 2017 إحالة 21 متهما لفضيلة المفتى، وتحديد جلسة 22 فبراير للنطق بالحكم فى القضية.