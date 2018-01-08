تعرف على 13 مستندا يقدمها طالب الترشح للانتخابات الرئاسية





كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم القرار رقم ( 3 ) لسنة 2018 بفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، وحددت المستندات المطلوبة وفقا للقانون.

ونصت المادة الأولى من القرار على تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت الموافق 20-1-2018 حتى الاثنين الموافق 29-1-2018 بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات الكائن 110 ش القصر العينى – قسم قصر النيل – مدينة القاهرة.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يقدم طلب الترشح على النموذج المعد لذلك بالهيئة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية ظهرا.

وحددت المادة الثالثة من القرار المستندات المطلوبة وهى :

1 - النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح

2 - صورة من بطاقة تحقيق الشخصية ( الرقم القومى )

3 - شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها

4 - صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه

5 - إقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى

6 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح

7 - شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون

8 - إقرار الذمة المالية المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع

9 - التقرير الطبى الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بنتيجة الكشف الطبى على المترشح

10 - إقرار بأنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية

11 - إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليها اعتباره

12 - إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين

13 - بيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال الهيئة

وتعتير جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التى يقدمها طالب الترشح أرواقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

ونصت المادة الرابعة والأخيرة على نشر القرار فى الجريدة الرسمية .