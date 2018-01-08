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الإثنين، 08 يناير 2018 09:28 م
خالد صلاح
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تعرف على 100 معلومة نحوية لحل أصعب أسئلة العربى بالثانوية العامة على كايرو دار

الإثنين، 08 يناير 2018 03:06 م
تعرف على 100 معلومة نحوية لحل أصعب أسئلة العربى بالثانوية العامة على كايرو دار ثانوية عامة


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نقدم لطلاب الثانوية العامة اليوم، 100 معلومة نحوية تشمل أهم القواعد التى تساعد الطالب على حل القطع النحوية والإعراب وكافة أسئلة النحو والصرف..

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الثانوية العامة

النحو والصرف

امتحانات الثانوية العامة



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