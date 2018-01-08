تعرف على 100 معلومة نحوية لحل أصعب أسئلة العربى بالثانوية العامة على كايرو دار

تعرف على 100 معلومة نحوية لحل أصعب أسئلة العربى بالثانوية العامة على كايرو دارالإثنين، 08 يناير 2018 03:06 م
ثانوية عامة
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نقدم لطلاب الثانوية العامة اليوم، 100 معلومة نحوية تشمل أهم القواعد التى تساعد الطالب على حل القطع النحوية والإعراب وكافة أسئلة النحو والصرف..
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