video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 08 يناير 2018 08:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على مركز بحوث الشرطة ودوره فى مواجهة الظواهر الإجرامية الحديثة

الإثنين، 08 يناير 2018 01:30 ص
تعرف على مركز بحوث الشرطة ودوره فى مواجهة الظواهر الإجرامية الحديثة وزارة الداخلية أرشيفية


كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

حرصت وزارة الداخلية على الأخذ بالأسلوب العلمى للنهوض برسالتها، وفى هذا المجال تم إنشاء مركز بحوث الشرطة عام 1981 بمقتضى القانون رقم 129 لسنة 1981 كأحد كيانات أكاديمية الشرطة، وذلك لإجراء الأبحاث العلمية والنظرية والتطبيقية، وعقد المؤتمرات والندوات فى المجالات الشرطية، ووضع الحلول الملائمة للمشكلات الأمنية طبقاً للأساليب العلمية الحديثة أمام أعين متخذي القرار الأمنى، بالإضافة لتشجيع الإبداع العلمى الشرطى فى مجال التأليف والترجمة والنشر، وتوظيف الفكر الشرطى المتطور، والوسائل الفنية الحديثة لخدمة أجهزة الأمن في تطوير نُظم وأساليب عملهم، ورفع مستوى أداء العاملين من ضباط وأفراد ليتمكنوا من مواجهة التحديات والظواهر الإجرامية الحديثة، وإيجاد الحلول المناسبة لما يصادفهم من مشكلات.

ويضم المركز إدارة للمتاحف والمعارض تختص بالحفاظ على تراث الشرطة، وتتولى إقامة المعارض العلمية والثقافية والمشاركة فيما يقام منها لنشر المعرفة عن أنشطة وجهود وزارة الداخلية.

وللمركز مكتبة علمية مركزية على مستوى عالٍ تم تزويدها بكافة الوثائق الشرطية التاريخية والمؤلفات والمراجع ودوائر المعارف العربية والأجنبية والكتب والبحوث والدوريات فى جميع نواحى المعرفة بصفة عامة، ومجالات الشرطة بصفة خاصة، وتزود المكتبة بدورها المكتبات الشرطية الفرعية بأجهزة وزارة الداخلية ومديريات الأمن بالبحوث والمراجع والدوريات.

كما أن للمركز دور إيجابى فى تدريب الكوادر الأمنية من الدول الأفريقية من خلال المركز الأفريقى لبحوث ودراسات منع الجريمة، وكذا من دول الكومنولث من خلال مركز الدراسات الأمنية والتدريب لدول الكومنولث، بالتنسيق مع الصندوقين المصريين للتعاون الفنى مع أفريقيا ودول الكومنولث بوزارة الخارجية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية تضبط 22 قناة و59 مركزا تعليميا غير مرخصة خلال شهر

الداخلية تضبط 250 ألف قضية سرقة تيار كهربائى خلال شهر

مركز بحوث الشرطة

اكاديمية الشرطة

الداخلية

اخبار الداخلية



لا تفوتك
تعرف على سبب عزوف البابا تواضروس عن لعب الكرة وفنانو الكوميديا المفضلين له (فيديو)

تعرف على سبب عزوف البابا تواضروس عن لعب الكرة وفنانو الكوميديا المفضلين له (فيديو)

دور "المال الحرام" فى قرارات الأمم المتحدة.. رعاة الإرهاب يضخون المليارات فى جيوب مسئولى المنظمة الدولية.. داليا زيادة: يجب التحقيق فى فساد المؤسسة.. وعقيل: المسئولون الأمميون يغلب عليهم الهوى السياسى والعقائدى

دور "المال الحرام" فى قرارات الأمم المتحدة.. رعاة الإرهاب يضخون المليارات فى جيوب مسئولى المنظمة الدولية.. داليا زيادة: يجب التحقيق فى فساد المؤسسة.. وعقيل: المسئولون الأمميون يغلب عليهم الهوى السياسى والعقائدى

صور.. مش كل إللى اشتغل فى صناعة الجريد بقى صنايعى.. محمد السرايرى: "بعمل كل حاجة من أوراق وأغصان النخيل.. نقوم بتصدير منتاجاتنا لإيطاليا.. عندنا حرفة الصينيون ميعرفوش يشتغلوها.. ونتمنى إنشاء متحف للحرف اليدوية"

صور.. مش كل إللى اشتغل فى صناعة الجريد بقى صنايعى.. محمد السرايرى: "بعمل كل حاجة من أوراق وأغصان النخيل.. نقوم بتصدير منتاجاتنا لإيطاليا.. عندنا حرفة الصينيون ميعرفوش يشتغلوها.. ونتمنى إنشاء متحف للحرف اليدوية"

جوجل: نجحنا فى بيع نسخة من جهاز Home فى الثانية الواحدة منذ أكتوبر الماضى

جوجل: نجحنا فى بيع نسخة من جهاز Home فى الثانية الواحدة منذ أكتوبر الماضى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة