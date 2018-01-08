تعرف على حالات إلغاء وثيقة التأمين؟





رانيا فزاع

ما الطرق المتبعة فى حالة الرغبة بإلغاء وثيقة التأمين، والخطوات التى تسمح بذلك والطرق المناسبة أسئلة كثيرة قد تطرق أذهان الراغبين فى إلغاء وثيقة التأمين المبرمة مع الشركة.

وهذه هى الطرق المتبعة فى الإلغاء والوسائل الصحيحة لها، يمكن إلغاء وثيقة التأمين من جانب المؤمن له إذا رغب، ولأسباب ترجع لتقدير المؤمن له، وظروفه الخاصة وليس هناك أسباب محددة تؤدى إلى إلغاء التأمين وتترك لتقديرها يوم كحد أدنى قبل سريان الإلغاء.

يحق لشركة التأمين بصفتها المؤمن فى وثائق التأمين الإلزامية الإلغاء فى حالات معينة وهى كالتالى:

1- الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامى على المركبات لا يحق لشركة التأمين أو المؤمن له إلغاء الوثيقة إلا فى حالات إسقاط سجل المركبة انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر تقديم وثيقة تأمين بديلة من شركة تأمين أخرى.

2 - وثيقة الضمان الصحى التعاونى الموحدة، لا يحق للمؤمن له (صاحب العمل فى التأمين الصحى على المجموعات) إلغائها إلا فى حالة تقديم وثيقة تأمين مع شركة أخرى .

وخطوات إلغاء الوثيقة تتضمن التقدم بطلب لرئيس الشركة لتصفية الوثيقة، مع تقديم الوثيقة الأصلية مرفقة مع الطلب ثم يبلغ العاملين بالشركة صاحب الوثيقة بالمبلغ المتبقى بعد التصفية، ويحدد له موعد زمنيا للحصول عليه.