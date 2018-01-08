تعرف على الفرق بين التأمين التكافلى والتقليدى؟





رانيا فزاع

يعرف التأمين التكافلى بأنه عقد تأمين جماعى يلتزم بموجبه كل مشترك بدفع مبلغ من المال على سبيل التبرع لتعويض الأضرار التى قد تصيب أحدهم عند تحقق الخطر المؤمن عليه،يختلف التأمين التكافلى عن التأمين التقليدى فى أكثر من شىء وهذه هى أهم المعلومات عنه .

فى التأمين التقليدى يوجد طرفان فى العملية التأمينية المؤمن عليه وشركة التأمين، أم التكافلى فيوجد به أكثر من طرف من المؤمن عليهم الذين يتم توزيع الأقساط عليهم لتقليل حدة الخطر عند وقوعه على أحدهم وشركة التأمين كطرف آخر، وبالتالى توزع الأخطار هنا على أكثر من فرد.

لا يقوم النظام التأمينى التكافلى على الربح بالأساس ولكن هدفه الأول هو تقليل حدة الأخطار بتوزيعها على أكثر من فرد، وتختلف طريقة دفع التعويض والأقساط فى التأمين التقليدى عنه فى التأمين التكافلى أيضا، فالقسط فى النوع الأول يكون بصورة مبلغ مالى يتم دفعه من المؤمن له للشركة ويستخدم الفائض من التعويض المدفوع فى حالة الضرر كربح مالى للشركة .

فى التأمين التكافلى الذى يتم توزيع الأقساط به على أكثر من مؤمن ويكون فى الغالب منخفضا لأنه يتم توزيعه على أكثر من شخص، والفائض هنا بعد دفع التعويض يتم توزيع الزيادة فيه على المشتركين بعد استثمارها.

تختلف العلاقة هنا بين المؤمن وشركة التأمين فتقتصر فى الحالة الأولى على المنفعة المتبادلة من تخفيف حدة الخطر للمؤمن وتحقيق ربح للشركة، أمام فى التأمين التكافلى فيكون المشترك به شريك فى الشركة وجزء منها، عن طريق إدارة صندوق الاشتراكات المجمع من المشتركين حملة الوثائق.

بغرض مجابهة الأضرار والخسائر التى تلحق بأى منهم مقابل حصة فى الفائض فى حالة تحقيقه، و فى حالة عجز الصندوق من الوفاء بالمطالبات المقدمة خلال السنه تقوم الشركة بتمويل هذا العجز عن طريق قرض حسن يسترد عند تحقق الفائض فى السنوات التالية وبذلك فإن المشترك ( المؤمن له ) هو شريك فى الشركة بحسب موقع شركة وثاق للتأمين التكافلى .

وبلغت اجمالى أقساط التأمين التكافلى خلال الربع الأول من العام الماضى، بحسب تصريحات صحفية لرئيس هيئة الرقابة المالية السابق نحو 434 مليون جنيه بنسبة 13.4% من أقساط تأمينات الممتلكات فى السوق المصرية والتى بلغت خلال الفترة 3.2 مليار جنيه.