video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 08 يناير 2018 11:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على الفرق بين التأمين التكافلى والتقليدى؟

الإثنين، 08 يناير 2018 12:00 ص
تعرف على الفرق بين التأمين التكافلى والتقليدى؟


رانيا فزاع
إضافة تعليق

 يعرف التأمين التكافلى بأنه عقد تأمين جماعى يلتزم بموجبه كل مشترك بدفع مبلغ من المال على سبيل التبرع لتعويض الأضرار التى قد تصيب أحدهم عند تحقق الخطر المؤمن عليه،يختلف التأمين التكافلى عن التأمين التقليدى فى أكثر من شىء وهذه هى أهم المعلومات عنه .

فى التأمين التقليدى يوجد طرفان فى العملية التأمينية المؤمن عليه وشركة التأمين، أم التكافلى فيوجد به أكثر من طرف من المؤمن عليهم الذين يتم توزيع الأقساط عليهم لتقليل حدة الخطر عند وقوعه على أحدهم وشركة التأمين كطرف آخر، وبالتالى توزع الأخطار هنا على أكثر من فرد.

لا يقوم النظام التأمينى التكافلى على الربح بالأساس ولكن هدفه الأول هو تقليل حدة الأخطار بتوزيعها على أكثر من فرد، وتختلف طريقة دفع التعويض والأقساط فى التأمين التقليدى عنه فى التأمين التكافلى أيضا، فالقسط فى النوع الأول يكون بصورة مبلغ مالى يتم دفعه من المؤمن له للشركة ويستخدم الفائض من التعويض المدفوع فى حالة الضرر كربح مالى للشركة .

فى التأمين التكافلى الذى يتم توزيع الأقساط به على أكثر من مؤمن ويكون فى الغالب منخفضا لأنه يتم توزيعه على أكثر من شخص، والفائض هنا بعد دفع التعويض يتم توزيع الزيادة فيه على المشتركين بعد استثمارها.

تختلف العلاقة هنا بين المؤمن وشركة التأمين فتقتصر فى الحالة الأولى على المنفعة المتبادلة من تخفيف حدة الخطر للمؤمن وتحقيق ربح للشركة، أمام فى التأمين التكافلى فيكون المشترك به شريك فى الشركة وجزء منها، عن طريق إدارة صندوق الاشتراكات المجمع من المشتركين حملة الوثائق.

 بغرض مجابهة الأضرار والخسائر التى تلحق بأى منهم مقابل حصة فى الفائض فى حالة تحقيقه، و فى حالة عجز الصندوق من الوفاء بالمطالبات المقدمة خلال السنه تقوم الشركة بتمويل هذا العجز عن طريق قرض حسن يسترد عند تحقق الفائض فى السنوات التالية وبذلك فإن المشترك ( المؤمن له ) هو شريك فى الشركة بحسب موقع شركة وثاق للتأمين التكافلى .

وبلغت اجمالى أقساط التأمين التكافلى خلال الربع الأول من العام الماضى، بحسب تصريحات صحفية لرئيس هيئة الرقابة المالية السابق نحو 434 مليون جنيه بنسبة 13.4% من أقساط تأمينات الممتلكات فى السوق المصرية والتى بلغت خلال الفترة 3.2 مليار جنيه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الوطنية للصحافة": قرار شرط موافقة الهيئة قبل السفر لتأمين الصحفيين

التأمين الفرنسية: تكلفة أضرار العواصف فى فرنسا بلغت 200 مليون يورو

اخبار الاقتصاد

اخبار مصر

التأمين

اخبار التأمين

التأمين التكافلى



لا تفوتك
تعرف على سبب عزوف البابا تواضروس عن لعب الكرة وفنانو الكوميديا المفضلين له (فيديو)

تعرف على سبب عزوف البابا تواضروس عن لعب الكرة وفنانو الكوميديا المفضلين له (فيديو)

دور "المال الحرام" فى قرارات الأمم المتحدة.. رعاة الإرهاب يضخون المليارات فى جيوب مسئولى المنظمة الدولية.. داليا زيادة: يجب التحقيق فى فساد المؤسسة.. وعقيل: المسئولون الأمميون يغلب عليهم الهوى السياسى والعقائدى

دور "المال الحرام" فى قرارات الأمم المتحدة.. رعاة الإرهاب يضخون المليارات فى جيوب مسئولى المنظمة الدولية.. داليا زيادة: يجب التحقيق فى فساد المؤسسة.. وعقيل: المسئولون الأمميون يغلب عليهم الهوى السياسى والعقائدى

صور.. مش كل إللى اشتغل فى صناعة الجريد بقى صنايعى.. محمد السرايرى: "بعمل كل حاجة من أوراق وأغصان النخيل.. نقوم بتصدير منتاجاتنا لإيطاليا.. عندنا حرفة الصينيون ميعرفوش يشتغلوها.. ونتمنى إنشاء متحف للحرف اليدوية"

صور.. مش كل إللى اشتغل فى صناعة الجريد بقى صنايعى.. محمد السرايرى: "بعمل كل حاجة من أوراق وأغصان النخيل.. نقوم بتصدير منتاجاتنا لإيطاليا.. عندنا حرفة الصينيون ميعرفوش يشتغلوها.. ونتمنى إنشاء متحف للحرف اليدوية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة