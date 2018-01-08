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تعاطى المخدرات وزيادة الأجرة..أبرز شكاوى المواطنين من سائقى السرفيس ببنى سويف

الإثنين، 08 يناير 2018 07:46 م
تعاطى المخدرات وزيادة الأجرة..أبرز شكاوى المواطنين من سائقى السرفيس ببنى سويف سرفيس


بنى سويف أيمن لطفى
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تنوعت مخالفات سائقى سيارات السرفيس والتاكسى ببنى سويف، ما بين السرعة الزائدة وتعاطى المخدرات وزيادة تعريفة الأجرة ليلا،  ورفض نقل كبار السن والمعاقين، وأبدى المواطنون  استياءهم من تلك الافعال مطالبين بتكثيف الحملات المرورية لضبط الشارع .

 

اليوم السابع التقت عددا من المواطنين لاستطلاع آرائهم حول مشكلات السائقين .

 

* السرفيس يخالف خطوط السير 

يقول محمد  أحمد كمون  بمديرية الصحة إن  إدارة  المرور  خصصت لسيارات الأجرة " السرفيس "  خطوط سير بمناطق مختلفة داخل مدينة بنى سويف ولكن السائقين يخالفونها ويحتفظون بعدة لافتات عليها جميع أرقام خطوط السير وعندما يسلكون طريقا يضعون اللافتة المناسبة له ، كما يصر السائقون على رفع صوت الأغانى وفى حال اعتراض أحدهم  يواجه بعاصفة من الكلمات البذيئة والشتائم من السائق أقلها "لو مش عاجبك انزل اركب تاكسى".

 

*تعاطى المخدرات داخل السرفيس 
 

وأضافت  سهير سيد  موظفة  قائلة:  هناك سائقين لا يحملون رخص قيادة ويخالفون خطوط السير  كما أن سائقى  خط" 13" والذين يمرون بشارع عبدالسلام عارف ،  يتناول أغلبهم المخدرات - على حد قولها-  على مرأى ومسمع من الركاب وعندما يقبلون على كمين أو نقطة تمركز  يغلقون صوت الكاسيت ويخفون المخدرات فضلا عن رفض معظمهم إعطاءنا 25 قرشا باقى الأجرة، لذلك أطالب المرور  بحملات وكمائن متنقلة ومفاجئة بأماكن مختلفة بمدينة بنى سويف .

 

ويرى أحمد عبدالله  "بالمعاش " أن السرعة الزائدة و رعونة السائقين  وتناولهم الأقراص المخدرة وتسابقهم بالطريق على تحميل الركاب  ، تسببت فى تعدد الحوادث  إذ شهد شارع عبدالسلام عارف حادثين منفصلين  خلال أقل من شهرين  الأولى تخطى أحد السائقين حاجز الجزيرة الوسطى  إلى الاتجاه الآخر  من الطريق  ليصدم ثلاثة أشخاص لفظوا أنفاسهم فور وصولهم المستشفى العام ،  والثانية دهس سائق لطفل فى الصف الثانى الابتدائى لقى مصرعه فى الحال ، مطالبا إدارة المرور بتكثيف الحملات المفاجئة بدلا من الكمائن الثابتة التى يهرب منها السائقون ،  وتطبيق القانون على المخالفين .

 

* التاكسى يرفض نقل المعاقين وكبار السن*

 

أشار  هشام خالد  من ذوى الإعاقة  إلى أن سائقى التاكسي يرفضون الوقوف لكبار السن "رجال وسيدات   "وذوى الإعاقة ،  كما يسألون المواطنين قبل استقلالهم السيارة عن المكان ، ولا يسمحون لهم بالركوب سوى بعد التأكد من قصر المسافة ، كما  يشترط السائقون  على الركاب  دفع 10 جنيهات مقابل نقلهم إلى شارع كورنيش النيل الذى يضم قاعات الأفراح والأندية خلال الفترة المسائية بدعوى ازدحام المكان بسبب إقامة الأفراح .

 


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