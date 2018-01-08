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تصديرى الكيماويات: نستهدف 20 إلى 25% زيادة فى صادرات القطاع خلال 2018

الإثنين، 08 يناير 2018 07:06 م
تصديرى الكيماويات: نستهدف 20 إلى 25% زيادة فى صادرات القطاع خلال 2018 خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات


كتب إسلام سعيد
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يستعد قطاع صناعة البلاستيك والبتروكيماويات لاستقبال الحدث الأهم والأكبر محليا وإقليميا للعام 2018 والمتمثل فى معرض إيچى بلاست فى دورته السابعة، وذلك خلال الفترة من 18-21 يناير .

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، إن قطاع صناعة البلاستيك والبتروكيماويات هو أحد أكثر القطاعات الصناعية ديناميكية من خلال كافة الإحصاءات والأرقام الرسمية من حيث معدلات النمو وزيادة حجم الاستثمارات وحجم التصدير وهو ما نسعى إليه بقوة خلال هذا العام لنحقق معدل نمو فى حجم صادرات القطاع بنسبة تتراوح ما بين ٢٠-٢٥٪ لنصل إلى مستويات تصدير غير مسبوقة.

وبشأن أهمية المعرض، أكد أبو المكارم فى بيان له اليوم، أن المعرض هذا العام يأتى بالتزامن مع تصريحات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والتى شدد خلالها منذ أيام على أن عام 2018 هو عام جنى ثمار السياسات الإصلاحية التى انتهجتها الوزارة من أجل تحقيق الانطلاقة فى التصنيع والتصدير.

وأكد أن فعاليات معرض إيچى بلاست والذى يستقطب شريحة كبرى من المشترين الدوليين والمهتمين بصناعة البلاستيك والبتروكيماويات المصرية يسعى هؤلاء من خلال زيارتهم إلى المعرض بأن يفتحوا قنوات اتصال مباشرة مع المصنعين المصريين تنعكس على زيادة التعاون التجارى مع هذه الشركات.

ولفت إلى أن الفترة القادمة ستشهد تنظيم بعثات تجارية إلى داخل مجموعة من الأسواق الخارجية وتحديدا الإفريقية والعربية بجانب بعض من الأسواق الأوروبية من أجل زيادة حصصنا السوقية بداخلها خاصة وأننا أصبحنا اليوم نمتلك كافة مقومات التنافسية مدعومة بمساندة حكومية هائلة وغير مسبوقة تساعدنا على تحقيق أهدافنا المشروعة.

 وأوضح أن الدولة تقدم من كافة وسائل الدعم للقطاع الصناعى وهو ما يجعلنا نقف على أرض صلبة كما أنه ومن خلال المناخ الصناعى الصحى والذى نشهده فى الوقت الراهن يساعدنا كقائمين على الصناعة فى تحقيق نجاحات غير مسبوقة واستعادة ريادتنا على المستوى الإقليمى والقارى.


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