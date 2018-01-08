تسجيل رقم قياسى لطلبات اللجوء فى فرنسا عام 2017





باريس (رويترز)

سجلت فرنسا عددا قياسيا لطلبات اللجوء خلال عام 2017 وتصدر الألبان قائمة طالبى اللجوء رغم ضعف فرص قبولها مقارنة بأقرانهم من مناطق مزقتها الحروب مثل سوريا وأفغانستان.

وبعد مرور أكثر من عامين على أزمة الهجرة صارت تمثل إحدى المشكلات السياسية الكبرى فى كثير من الدول الأوروبية ومنها فرنسا. وقال باسكال برايس مدير مكتب اللاجئين فى فرنسا إن طلبات اللجوء الرسمية زادت 17 فى المئة لتتجاوز 100 ألف طلب وهو الأعلى "على مدى أربعة عقود على الأقل".

وقال برايس لتلفزيون "سى. نيوز" اليوم الاثنين، "هذا ليس تدفقا كبيرا ونحن قادرون على التعامل مع الموقف".

وأظهرت إحصاءات نشرها المكتب أن طلبات اللجوء من الألبان زادت بمعدل 66 % مقارنة بعددها عام 2016 لكن معدل قبول الطلبات ضعيف إذ بلغ 6.5 %.

وقال المكتب إنه بالمقارنة بلغ معدل قبول طلبات السوريين 95 % و85 % للأفغان و59 فى المئة للسودانيين.

وبلغ العدد الجديد لطلبات اللجوء فى فرنسا 110412 طلبا فى 2017 بينما بلغ 140 ألفا خلال الشهور التسعة الأولى من 2017 فى ألمانيا المجاورة حيث يشكل وضع قيود على تدفق المهاجرين أحد الموضوعات الرئيسية فى محادثات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتشكيل ائتلاف حكومى.