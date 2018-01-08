ترجمة روسية لموقع جامعة بنى سويف بمناسبة كأس العالم

ترجمة روسية لموقع جامعة بنى سويف بمناسبة كأس العالمالإثنين، 08 يناير 2018 07:14 م
رئيس الجامعة
بنى سويف ايمن لطفى
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وجه الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف إدارة المعلومات بالجامعة بإضافة ترجمة إلكترونية باللغة الروسية للموقع الرئيس لبوابة الجامعة الإلكترونية علاوة على وجود ترجمات باللغة الإنجليزية والفرنسية للموقع ، وذلك لتسهيل التواصل مع الجهات الرسمية و المواطنين فى روسيا بمناسبة مشاركة منتخب مصر لنهايات كاس العالم روسيا 2018
وذكر رئيس للجامعة منذ قليل أن الدكتور كريم كمال مدير مشروعات التطوير والمدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة أكد على مخاطبة المركز الروسى بالقاهرة لاعتماد الترجمة بالإضافة إلى التعاون فى جميع المجالات الثقافية الأخرى.
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