ترجمة روسية لموقع جامعة بنى سويف بمناسبة كأس العالم

وذكر رئيس للجامعة منذ قليل أن الدكتور كريم كمال مدير مشروعات التطوير والمدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة أكد على مخاطبة المركز الروسى بالقاهرة لاعتماد الترجمة بالإضافة إلى التعاون فى جميع المجالات الثقافية الأخرى.