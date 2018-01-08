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تدمير 8 مواقع لـ "داعش" بعملية عسكرية بين ديالى وصلاح الدين بالعراق

الإثنين، 08 يناير 2018 06:47 م
تدمير 8 مواقع لـ "داعش" بعملية عسكرية بين ديالى وصلاح الدين بالعراق القوات العراقية - أرشيفية


أ ش أ
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أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوى، اليوم الاثنين، انتهاء العملية العسكرية فى حوض الميتة على الحدود بين محافظتى ديالى وصلاح الدين ، مشيرا إلى تدمير 8 مواقع لتنظيم (داعش) الإرهابى أثناء العملية.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية العراقية بدأت اليوم عملية عسكرية واسعة فى حوض الميتة لتعقب خلايا التنظيم الإرهابي.
 

وقال العزاوى - فى تصريحات لقناة (السومرية) الإخبارية - إن القوات الأمنية من الجيش والحشد الشعبى أكملت أهدافها فى عملية تعقب خلايا (داعش) فى حوض الميتة والمناطق المحيطة بها ضمن الجانب الغربى لحاوى العظيم شمال محافظة ديالي، مضيفا أن نتائج العملية هى تدمير 8 مواقع للتنظيم وضبط مخبأين للأسلحة والمتفجرات.

 

من ناحية أخرى،  ذكر مصدر أمنى فى محافظة ديالى العراقية، أن القوات الأمنية عثرت على أربع جثث لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابى على حدود المحافظة مع صلاح الدين.


ونقلت قناة (السومرية) الإخبارية عن المصدر قوله إن قوة أمنية مشتركة عثرت على أربع جثث لمسلحى "داعش" فى الجانب الغربى لحاوى العظيم على الحدود بين ديالى وصلاح الدين، مضيفا أن المسلحين قتلوا فى عمليات قصف جرت مؤخرا فى المنطقة من قبل طيران الجيش والمدفعية والتى جرت فى الأيام الماضية.
 

 

 


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