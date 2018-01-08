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تحرير 1720 مخالفة مرورية وضبط 819 متهما فى حملة مكبرة بالبحيرة

الإثنين، 08 يناير 2018 11:01 ص
تحرير 1720 مخالفة مرورية وضبط 819 متهما فى حملة مكبرة بالبحيرة حملة مرورية - أرشيفية


البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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قاد اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، الذين يشكلون بؤرًا إجرامية، وضبط حائزى ومتاجرى الأسلحة والمخدرات والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة .

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد صبرى القاضى مدير إدارة المرور، من ضبط 819 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس، كما تم ضبط "قدرى ي ح" 23 سنة، عاطل ومقيم شارع الجمهورية قسم كفر الدوار، والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضية جنايات قسم كفرالدوار "مخدرات" والمحكوم عليه فيها غيابياً بالسجن المؤبد.

كما تم تحرير 1720 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية.

 

 

 

 


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