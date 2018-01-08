تحرير 1454 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1454 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 421 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و46 مخالفة إزالة ملصقات و61 مخالفة انتظار خاطئ وحجز20 سيارة و164 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و53 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 58 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و46 رخصة لمخالفة البيئة و85 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 51 رخصة لمخالفة خط السير و54 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و67 مخالفة عدم صلاحية الأنوار وسحب 74 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 89 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و46 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق" و56 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و63 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.

وتم تنفيذ 641 حكمًا متنوعًا منها 475 حكمًا جزئيًا و18 حكم مستأنف 126 حكم غرامات، وهاربين من أحكام جنائية و20 حكم مخالفات وتحصيل مبلغ 3600 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 94 متهمًا هاربا محكومًا عليه والقبض على كل من المتهم "سيد.ج.م"32 عاًما، عامل زراعى مقيم الفشن بنى سويف مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2855 لسنة 2017 جنايات قسم أول الإسماعيلية والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات بتهمة "سلاح" والمتهم "مايكل.س.ف" 25 عامًا عاطل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 5383 لسنة 2017 جنايات قسم ثان الإسماعيلية والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة"مخدرات".