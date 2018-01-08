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تأجيل محاكمة 292 متهما فى قضية إرهاب سيناء لـ23 يناير

الإثنين، 08 يناير 2018 04:19 م
تأجيل محاكمة 292 متهما فى قضية إرهاب سيناء لـ23 يناير المحكمه العسكرية-ارشيفية


كتب محمد عبد الرازق
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أفادت مصادر قانونية أن المحكمة العسكرية، قررت اليوم الأثنين ، تأجيل محاكمة 292 متهمًا فى قضية إرهاب سيناء، ومحاولة اغتيال شخصيات سياسية رفيعة، واستهداف منشآت الدول لجلسة 23 يناير الجارى.

ونسبت النيابة للمتهمين فى القضية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ جنايات شرق القاهرة العسكرية اغتيال 3 قضاة فى العريش خلال استقلالهم سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية داخل أحد الفنادق بشمال سيناء، ما أسفر عن استشهاد قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

وجهت النيابة للمتهمين تهم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف قسم ثالث العريش بسيارة مفخخة قادها الانتحارى أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.

 

 


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