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تأجيل محاكمة سيدتين خطفتا رضيعة من والدتها لمارس

الإثنين، 08 يناير 2018 06:28 م
تأجيل محاكمة سيدتين خطفتا رضيعة من والدتها لمارس محكمة - أرشيفية


الغربية - عادل ضرة
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قررت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الأولى برئاسة المستشار جمال عقرب، وعضوية المستشارين سامى رجب بريك وأيمن الصحن، وأمانة سر المحمدى الباجورى، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة سيدتين،  لخطفهما طفلة رضيعة وبيعها، لشهر مارس لإحضار المتهمتين. 
 
كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على سيدتين لخطفهما طفلة رضيعة من والدتها، بمحافظة الإسكندرية، وبيعها بمحافظة القليوبية، وتم إحالتهما لمحكمة الجنايات.
 
 

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