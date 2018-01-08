بنك مصر: حملة "طلعت حرب راجع" حققت زيادة فى تمويل المشروعات بـ5 مليارات جنيه

كتب - أحمد يعقوب

أعلن بنك مصر عن أن حجم أعماله فى مجال تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، شهدت زيادة فى نسبة النمو فى حجم تمويل المشاريع إلى 80 % بنحو 5 مليارات جنيه فى آخر 6 أشهر عن الفترة من 31/5/2017 إلى 30/11/2017، والذى يتزامن مع إطلاق البنك لحملته التوعوية " طلعت حرب راجع " التى هدفت إلى استقطاب المزيد من شرائح المجتمع للتعامل مع البنوك لتمويل مشروعاتهم.

ويأتى هذا انطلاقا من توجهات الدولة بما تراه من أهمية بالغة لتأثير المشروعات على الاقتصاد القومى وضرورة إدراج الشباب والمرأة وشرائح المجتمع المختلفة، وتماشيًا مع متطلبات البنك المركزى المصرى، يسعى بنك مصر لزيادة حجم محفظة تمويل المشروعات لتصل إلى نحو 20% من إجمالى حجم محفظة التمويل، الأمر الذى ينعكس على الحد من البطالة، وزيادة نمو الدخل للفرد الواحد أو الأسرة شاملة، والذى من شأنه التأثير على معدلات الناتج القومى من خلال زيادة الإنتاجية المجتمعية وتغطية متطلبات السوق المحلى.

وقام بنك مصر بالعمل على عدة محاور الغرض، منها تنمية أعمال قطاع تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة واشتملت المحاور على؛ تطوير نظم أعماله وإعادة هيكلتها بالكامل وتحقيق اللامركزية فى منح الائتمان، بالإضافة إلى تطوير كفاءة وقدرات العاملين مقدمى منتج تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالبنك، الذى يحظى بأكبر شبكة فروع تغطى جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال تدريبهم نحو 10 آلاف ساعة تدريبية وزيادة القوى العاملة بهذا المجال من خلال ضم نحو 150 شخصا جديدا للعمل بهذا القطاع، وذلك لما يراه البنك من أهمية قصوى تنبعث من دوره كأحد أعمدة الاقتصاد الوطنى وكونه ذراع هام للدولة.

ويذكر أن أكثر المحافظات حصولا على تمويل المشروعات المتناهية الصغر هى البحيرة، الشرقية، وسوهاج، وأكثرها تحقيقا للمشروعات الصغيرة هى سوهاج، المنيا وكفر الشيخ، كما تركزت المشروعات المتوسطة فى محافظات القاهرة، الجيزة، وأسيوط، وقد نجح بنك مصر من خلال تمويل المشروعات الصغيرة، المتوسطة، والمتناهية الصغر، فى التأثير بحياة نحو 400 ألف شخص يمثلوا أسر الحاصلين على التمويل، كما أثرت على غيرهم من الأشخاص الذين تأثروا من خلال العمل فى تلك المشروعات، وتشكل تلك المشروعات الاحتياجات المختلفة للمحافظات فى عدة مجالات إنتاجية وزراعية وخدمية وغيرها، وتمثل تلك المشروعات محور التنمية الاقتصادية.

وانطلاقا من حرص بنك مصر على تمويل كافة شرائح المجتمع بما يسهم فى دفع عجلة التنمية، فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية وعدة بنوك أخرى فى برنامج "مشروعك"، بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدًا من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية والبالغة 308 وحدة محلية وينتشر البنك فى 238 وحدة محلية بنسبة 77% اعتباراً من 26/03/2015، هذا وقد وصلت القروض الممنوحة لكافة المشروعات متناهية الصغر إلى 2.2 مليار جنيه لعدد 48392 عميل حتى 30/11/2017، وقد استحوذ بنك مصر على نحو 50% من إجمالى القروض المحققة فى البرنامج.

هذا وقد قام بنك مصر باعتباره مؤسسة مالية رائدة، بالدخول فى عدد من المبادرات الجديدة والفاعلة والتوقيع على عدد من البروتوكولات التى من شأنها المساعدة فى التنمية المجتمعية، ومنها تمويل الورش بمدينة الجلود بالروبيكى، المساهمة فى تطوير المناطق الصناعية من خلال تمويل إنشاء مجمعات صناعية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تمويل ورش مدينة دمياط للأثاث، تمويل قطاع الصيادلة.