بعد ارتفاع سعر الإيثريوم.. 3 عملات إلكترونية تخطت الـ1000 دولار.. تعرف عليها





كتبت – منى ضياء

بشكل متسارع ينمو تداول العملات الإلكترونية حول العالم وأشهرها البيتكوين، متجاهلة التحذيرات الدولية والمخاوف من تذبذب هائل فى أسعارها، ومع حداثة هذه العملات، هناك 3 عملات رقمية نجحت فى كسر حاجز الألف دولار رغم بدء تداولها بقيمة تقل عن الدولار، تعرف عليها.

بيتكوين

هى الأشهر والأكثر تداولا، عرفها العالم وبدأ التداول عليها مطلع عام 2009 بقيمة أقل من دولار واحد، ليصل سعرها اليوم إلى 15.5 ألف دولار للبيتكوين الواحد، ويصل حجم تداولها إلى ما يعادل 260.6 مليار دولار.

وفى الحقيقة لا أحد يعرف على وجه الدقة من هو مخترع البيتكوين، لكن يعتقد أنه مبرمج يدعى ساتوشى ناكاموتو، قد يكون يابانى الجنسية، هو من نشر ورقة بحثية من 9 صفحات حول تقنية العملات الإلكترونية، وذلك بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، طرح فيها فكرة استخدام نقود وصفها بأنها نظام نقدى إليكترونى يعتمد على التعاملات المالية المباشرة بين مستخدم وآخر دون وجود وسيط ف محاولة منه لخلق عملة حرة غير خاضعة للرقابة، بهدف تحرير الاقتصاد العالمى، لتلافى مشاكل الاقتصاد النقدى التقليدى.

لا يوجد أى شخص أو جهة محددة تمتلك شبكة البيتكوين، فهى أشبه بتقنية مفتوحة المصدر، ويتم التحكم فى البيتكوين من قبل جميع المستخدمين فى كافة أنحاء العالم.

وعلى الرغم من أن المطورين هم من يقومون بتحسين البرنامج، إلا أنهم لا يستطيعون إجراء أى تغيير فى بروتوكول البتكوين.

ولا يمكن إنتاج أكثر من 21 مليون بيتكوين، ولا أحد على الإطلاق يعرف سبب تحديد مخترع النظام لهذا الحد، وقد تم إصدار حوالى 16.789 مليون وحدة بيتكوين، وتقسم هذه العملة إلى 100 مليون ساتوشى، وهى أصغر وحدة فى البيتكوين، فمثلما ينقسم الجنيه إلى قروش والدولار إلى سنتات، فالوحدة الأصغر للبيتكوين هى الساتوشى نسبة إلى مخترعها الأول.

بيتكوين كاش

نتيجة الضغط المتزايد على شبكة "البلوكشين" وهو النظام الذى يتم من خلاله تداول عملة البيتكوين الرئيسية، كان هناك العديد من المقترحات لحل المشكلة التقنية التى تجعل إتمام عمليات بيع وشراء البيتكوين تتم فى وقت أطول حتى يتم التحقق من صحة العمليات على الشبكة – وهى وظيفة المعدنين – ومن ضمن المقترحات كانت خطة اقترحتها شركة التعدين "Bitmain" ودعمتها الشركات المتداولة والمعدنة للبيتكوين، وتتضمن تقسيم العملة إلى عملتين لتسريع العمليات.

وتم إطلاق عملة بيتكوين كاش الجديدة فى 1 أغسطس 2017، وبدأ التداول عليها بسعر 555 دولارا وهو سعر متدنٍ جدا بالنسبة لقيمة البيتكوين الرئيسية مما كان يتوقع معه حدوث حالة فوضى فى التداولات، ولكن ما حدث هو أن كل عملة سلكت مسارها وارتفع سعر بيتكوين كاش تدريجيا، ويصل حاليا إلى 2459 دولار للعملة الواحدة، بقيمة سوقية تصل إلى 41.56 مليار دولار.

ويتداول من عملة البيتكوين كاش حوالى 16.9 مليون عملة حاليا.

الإيثريوم

أول من قدم الاثريوم للعالم فى عام 2013 هو شخص يدعى فيتاليك بوترين، وتم التداول عليها بالفعل فى يوليو 2015، ولأن مطورى العملات الرقمية كانوا يبحثون عن وسيلة للتمييز بينها وبين العملة بيتكوين، قاموا بتطوير العملة الجديدة وبدأ تداولها بسعر 2.8 دولار أمريكى، ومع الوقت ظل سعرها فى نمو متواصل تخطت نسبته 1000%، ليتخطى سعرها الألف دولار قبل أيام قليلة، ويصل سعرها اليوم 1152 دولارا.

ولا يوجد عدد محدد من العملات المسموح بتداولها على عكس البيتكوين المحددة بـ21 مليون عملة فقط، ولكن الاثيريوم يتداول بعدد غير محدود من العملات، ويصل عدد العملات المتداولة حاليا 96.8 مليون عملة، وتحتل المركز الثانى بعد البيتكوين من حيث القيمة السوقية للعملات المتداولة بقيمة 111.6 مليار دولار.

تنقسم هذه العملات إلى وحدات أصغر تسمى "جوى" حيث تتكون من 100 مليون جوى، على غرار البيتكوين الذى يتكون من 100 مليون ساتوشى، وهو ما يعنى إمكانية الاستثمار فى هذه العملات بأى مبلغ ولا يشترط أن يكون لديك ألف دولار مثلا لتستثمر فى الاثيريوم.

ومن أهم مميزات هذه العملة أنها أسرع كثيرا من البيتكوين فى إتمام المعاملات المالية، ويدعم الاثريوم من قبل مجموعة متنوعة من 500 شركة ثرية، حيث اجتمعت هذه الشركات فى عام 2016 لمناقشة وتوحيد القوة على تطوير شبكة تكنولوجيا الإيثريوم، فعملة تداول الأثير يمكن أن تكون متقلبة، ويمكن أن تكون بمثابة أصل مالى للمتداولين.