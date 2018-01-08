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بريطانيا ترسل فرقاطة لمرافقة سفن روسية عبر القنال الإنجليزى

الإثنين، 08 يناير 2018 07:49 م
بريطانيا ترسل فرقاطة لمرافقة سفن روسية عبر القنال الإنجليزى الجيش البريطانى- أرشيفية


(رويترز)
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قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن فرقاطة رافقت اليوم الاثنين، سفنا روسية عبر القنال الإنجليزي، مضيفة أن ذلك كان أحدث مؤشر على تزايد نشاط البحرية الروسية قرب مياه المملكة المتحدة في فترة العطلات.
 
وقالت الوزارة إنه تم إرسال الفرقاطة (إتش.إم.إس وستمنستر) التابعة للبحرية الملكية لمراقبة أربع سفن روسية عند إبحارها قرب المياه البريطانية. وتابعت الوزارة أن الفرقاطة ستظل برفقة السفن الحربية الروسية مع توجهها نحو الشمال.
 
وأضافت الوزارة أن من المعتقد أن الفرقاطتين الروسيتين سوبرازيتلنى وبويكي وسفينتي الدعم بارادوكس وكولا عائدة بعد القيام بعمليات في الشرق الأوسط.
 
وقال سايمون كيلي قائد الفرقاطة البريطانية في بيان "القنال الإنجليزى شريان حياة للمملكة المتحدة ومن المهم جدا أن تظل أعين إتش.إم.إس وستمنستر والبحرية الملكية مفتوحة على هذا الرابط الاستراتيجي الرئيسي".
 
وقالت بريطانيا إن الأسابيع الماضية شهدت زيادة في عدد مثل هذه الحوادث.
 
كانت سفينة بريطانية رافقت السفينة الحربية الروسية الجديدة الأميرال جورشكوف يوم عيد الميلاد عند إبحارها قرب المياه الإقليمية البريطانية. وقالت لندن إن السفينة كانت واحدة من أربع سفن جرت مراقبتها في تلك الفترة.
 
 

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