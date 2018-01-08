باسم مرسى يقود هجوم الزمالك أمام الأهلى.. وأيمن حفنى "أساسي"





كتب - رامى ناجى - عمرو جاب الله

أعلن إيهاب جلال المدير الفنى للزمالك عن تشكيل مواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي، فى الجولة السابعة عشر بالدورى الممتاز.

ضم تشكيل الزمالك من:"أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، علي جبر ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومؤيد العجان وطارق حامد ودونجا ومحمد الشامي وباسم مرسى وأيمن حفني وأحمد مدبولى.

كان إيهاب جلال المدير الفنى للزمالك قد استبعد كلا من أشيمبونج وصلاح عاشور ومحمد أشرف روقة ومحمد رمضان ومحمد مجدى قبل المحاضرة الفنية الخاصة بالمباراة ثم استبعد بعد المحاضرة الرباعى محمود عبد المنصف وأحمد مجدي وأحمد رفعت وأحمد فتوح.