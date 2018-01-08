انهيار عقار مكون من 3 طوابق خالٍ من السكان بالمنصورة

انهيار عقار مكون من 3 طوابق خالٍ من السكان بالمنصورةالإثنين، 08 يناير 2018 10:37 م
انهيار منزل - أرشيفية
الدقهليه شريف الديب
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انهار عقار مكون من 3 طوابق بشارع محمد فتحى بمدينة المنصورة وانتقلت الأجهزة الأمنية ورئيسة حى غرب المنصورة المهندسة منال الغندور ، والرائد حمدى الطنبولى رئيس مباحث قسم أول المنصورة إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن العقار تم إخلاؤه من السكان منذ عام 2011 نظرا لخطورته، وصادر له قرار إزالة .
تم استدعاء قوات الحماية المدنية لإزالة بعض الأجزاء الخطرة بالمنزل، وقالت منال الغندور لـ "اليوم السابع" إنه سوف يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أصحاب المنزل المنهار لرفضهم استخراج رخصة هدم وإزالة العقار فى الوقت المحدد، و سيتم تحرير محضر باسم أول المنصورة ضد ملاك العقار.
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