انهيار عقار مكون من 3 طوابق خالٍ من السكان بالمنصورة





الدقهليه شريف الديب

انهار عقار مكون من 3 طوابق بشارع محمد فتحى بمدينة المنصورة وانتقلت الأجهزة الأمنية ورئيسة حى غرب المنصورة المهندسة منال الغندور ، والرائد حمدى الطنبولى رئيس مباحث قسم أول المنصورة إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن العقار تم إخلاؤه من السكان منذ عام 2011 نظرا لخطورته، وصادر له قرار إزالة .