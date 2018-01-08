انطلاق مبادرة "حلوة يا بلدى" بطور سيناء





جنوب سيناء – فايزة مرسال

أطلق مجلس مدينة طور سيناء حملة نظافة حلوة يا بلدى بطور سيناء بالتعاون مع اللجنة العليا للشباب برئاسة المحاسب فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء ومحمود سرور رئيس اللجنة العليا للشباب، اليوم الاثنين، تضمنت حملة نظافة بأحياء المدينة وذلك للارتقاء بالمظهر الجمالى والحضارى للعاصمة.

ورصدت عدسة "اليوم السابع" فعاليات الحملة فى منطقة حى اللوكس، والنادى، اليوم الاثنين التى يتابعها رئيس المدينة وأعضاء اللجنة العليا للشباب أثناء التنظيف خلف العمارات.

وقال فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء أن الحملة ليست قاصرة على أعمال النظافة فقط بل تتضمن رفع تراكمات القمامة والمخلفات وقص وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات وطلاء البلدورات وصناديق القمامة وإصلاح الصرف الصحى وإنشاء حدائق لتكون متنفسا لقاطنى الحى لافتا إلى أنه جارٍ حاليا عمل حديقة فى منطقة الفراغ بين جهاز تعمير جنوب سيناء وحى اللوكس من أجل استعادة الوجه الجمالى والحضارى للعاصمة طور سيناء.

وقال محمود سرور رئيس اللجنة العليا للشباب، إن مبادرة حلوة يا بلدى بمشاركة الجهازالتنفيذى لتفعيل دور المجتمع المدنى وتشجيع الشباب على المشاركة فى نظافة وتجميل مدينتهم.