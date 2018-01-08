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انضمام سيارتين إسعاف دفع رباعى لأسطول سيارات الاسعاف بسوهاج

الإثنين، 08 يناير 2018 09:51 م
انضمام سيارتين إسعاف دفع رباعى لأسطول سيارات الاسعاف بسوهاج السيارتين


سوهاج – عمرو خلف
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تفقد الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج ، سيارتين اسعاف دفع رباعى إنضما اليوم لأسطول سيارات هيئة الاسعاف بسوهاج للعمل بالطرق الصحراوية الوعرة ،بتكلفة تصل الى مليون و200 الف جنيه للسيارة الواحدة ، ليصل عدد السيارات العاملة بنطاق محافظة سوهاج الى 99 سيارة، تنتشر بجميع قرى ومدن المحافظة وعلى الطرق السريعة.

وأكد المحافظ ان السيارتين اضافة قوية لمنظومة العمل بهيئة الإسعاف بسوهاج ،مشيدا بمجهودات هيئة الاسعاف المصرية والفكر المتبع لتحديث المنظومة فى مصر والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، أن محافظة سوهاج قد دخلت مرحلة المشروعات الصناعية الكبيرة وجذب المستثمرين ،وهو ما يتطلب توفير كافة الخدمات بصورة متميزة وعلى رأسها الخدمات الطبية .

 


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