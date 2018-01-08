انتحار شاب إيرانى داخل السجن بعد القبض عليه خلال موجة الاحتجاجات





كتبت - إسراء أحمد فؤاد

أقدم شاب إيرانى على الانتحار داخل السجن، وذلك بعد أيام من إلقاء القبض عليه خلال موجة الاحتجاجات التى عمت مدن إيرانية مختلفة بدء من الخميس 28 ديسمبر الماضى.

وأعلنت نائبة إيرانية تدعى "طيبة سياوشى" فى مقابلة لوكالة "إيلنا" الإصلاحية، انتحار شاب إيرانى يبلغ من العمر 22 عاما، داخل سجن ايفين شمال طهران بعد إلقاء القبض عليه.

وقالت النائبة عن العاصمة طهران، أنها تابعت عبر وزارة الاستخبارات والقوات الأمنية أسباب وفاة الشاب الإيرانى داخل السجن، ووفقا للمعلومات التى حصلت عليها من الجهات الأمنية، "انتحار" الشاب داخل السجن.

وأضاف النائبة، تم ابلاغ رئيس البرلمان بالواقعة، وطالب النواب المتابعة مع السلطة القضائية ووزارة الاستخبارات وقوات الأمن، والتأكيد على متابعة قضبة احتجاز الشباب الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال الاضطرابات الأخيرة، وإطلاق سراح من لم يتورط منهم فى أعمال الشغب واتلاف المال العام.

وخلال موجة الاحتجاجات التى شملت أغلب المحافظات الإيرانية الأسبوع الماضى، تم اعتقال أكثر من 1700 شخص كما لقى 22 شخصا حتفهم خلال الصدامات مع قوات الأمن، لكن المعارضة الإيرانية تتحدث عن وجود الآلاف من المعتقلين داخل السجون بحسب تقديراتها، وتم اعتقال نحو 90 طالبا خلال الاحتجاجات، قال مسئولون عن الجامعات إنهم يتدخلون لإطلاق سراحهم.