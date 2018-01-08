video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 08 يناير 2018 02:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

انتحار شاب إيرانى داخل السجن بعد القبض عليه خلال موجة الاحتجاجات

الإثنين، 08 يناير 2018 11:25 ص
انتحار شاب إيرانى داخل السجن بعد القبض عليه خلال موجة الاحتجاجات احتجاجات إيران - أرشيفية


كتبت - إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

أقدم شاب إيرانى على الانتحار داخل السجن، وذلك بعد أيام من إلقاء القبض عليه خلال موجة الاحتجاجات التى عمت مدن إيرانية مختلفة بدء من الخميس 28 ديسمبر الماضى.

وأعلنت نائبة إيرانية تدعى "طيبة سياوشى" فى مقابلة لوكالة "إيلنا" الإصلاحية، انتحار شاب إيرانى يبلغ من العمر 22 عاما، داخل سجن ايفين شمال طهران بعد إلقاء القبض عليه.

وقالت النائبة عن العاصمة طهران، أنها تابعت عبر وزارة الاستخبارات والقوات الأمنية أسباب وفاة الشاب الإيرانى داخل السجن، ووفقا للمعلومات التى حصلت عليها من الجهات الأمنية، "انتحار" الشاب داخل السجن.

وأضاف النائبة، تم ابلاغ رئيس البرلمان بالواقعة، وطالب النواب المتابعة مع السلطة القضائية ووزارة الاستخبارات وقوات الأمن، والتأكيد على متابعة قضبة احتجاز الشباب الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال الاضطرابات الأخيرة، وإطلاق سراح من لم يتورط منهم فى أعمال الشغب واتلاف المال العام.

وخلال موجة الاحتجاجات التى شملت أغلب المحافظات الإيرانية الأسبوع الماضى، تم اعتقال أكثر من 1700 شخص كما لقى 22 شخصا حتفهم خلال الصدامات مع قوات الأمن، لكن المعارضة الإيرانية تتحدث عن وجود الآلاف من المعتقلين داخل السجون بحسب تقديراتها، وتم اعتقال نحو 90 طالبا خلال الاحتجاجات، قال مسئولون عن الجامعات إنهم يتدخلون لإطلاق سراحهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لماذا خرج الإيرانيون للشوارع ؟.. إخفاقات الرئيس وغزوات المرشد فى صدارة الأسباب.. الشعب دفع فاتورة تغول النفوذ الإيرانى فى الشرق الأوسط.. الجماهير الإيرانية لم تشعر بنتائج الاتفاق النووى رغم وعود روحانى

نائبة إيرانية تكشف: المخابرات اعتقلت نحو 90 طالبًا فى الاحتجاجات

فيديو.. تجمع أهالى معتقلى الاحتجاجات فى إيران أمام سجن "افين"

ايران

اخبار ايران

اخبار ايران اليوم

اخبار العالم

انتفاضة الفقراء فى ايران

انتفاضة ايران

احتجاجات ايران

انتحار

سجون ايران



لا تفوتك
حكام القمة يستفسرون عن غياب الجماهير.. ويشبهون محمد صلاح بـ"الكينج"

حكام القمة يستفسرون عن غياب الجماهير.. ويشبهون محمد صلاح بـ"الكينج"

"الصحة": توفير وسائل منع الحمل بـ 5600 عيادة ثابتة و500 متنقلة بالجمهورية.. وقطاع السكان: ضخ 40 ألف كبسولة تحت الجلد بالوحدات.. وتؤكد: تشديد الرقابة لمنع تسريبها.. وخالد مجاهد: المخزون الاستراتيجى يكفى 8 شهور

"الصحة": توفير وسائل منع الحمل بـ 5600 عيادة ثابتة و500 متنقلة بالجمهورية.. وقطاع السكان: ضخ 40 ألف كبسولة تحت الجلد بالوحدات.. وتؤكد: تشديد الرقابة لمنع تسريبها.. وخالد مجاهد: المخزون الاستراتيجى يكفى 8 شهور

الأهلى يتفوق على الزمالك فى قمة الأرقام قبل موقعة الليلة.. الأحمر الأفضل هجومياً والأقوى دفاعياً هذا الموسم.. التاريخ ينحاز لأبناء البدرى فى مواجهات الفريقين.. وأسامة عرابى الأكثر ظهوراً فى القمة

الأهلى يتفوق على الزمالك فى قمة الأرقام قبل موقعة الليلة.. الأحمر الأفضل هجومياً والأقوى دفاعياً هذا الموسم.. التاريخ ينحاز لأبناء البدرى فى مواجهات الفريقين.. وأسامة عرابى الأكثر ظهوراً فى القمة

حجز معاون مباحث المقطم وأمين شرطة فى أحداث مقتل عفروتو.. وحبس 43 شخصا

حجز معاون مباحث المقطم وأمين شرطة فى أحداث مقتل عفروتو.. وحبس 43 شخصا

إجراء القرعة التكميلية للأراضى بالمدن الجديدة الشهر المقبل

إجراء القرعة التكميلية للأراضى بالمدن الجديدة الشهر المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة