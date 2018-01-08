اليوم.. عطلة فى بورصة طوكيو بمناسة عيد بلوغ سن الرشد

اليوم.. عطلة فى بورصة طوكيو بمناسة عيد بلوغ سن الرشدالإثنين، 08 يناير 2018 11:21 ص
اليابانيات تحتفلن ببلوغ سن الرشد
طوكيو (أ ش أ)
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أغلق بورصة الأسهم والسندات فى طوكيو أبوابها اليوم الاثنين، للاحتفال بعيد "بلوغ سن الرشد"، على أن تعاود التعاملات غدا الثلاثاء.
ويعد عيد بلوغ سن الرشد، أو كما يطلق عليه "سيجين نو هي"، عيدا محليا فى اليابان للأشخاص الذين بلغوا العشرين من أعمارهم خلال العام الدراسي، وتصادف مراسم العيد المحلى يوم الاثنين الثانى من يناير من كل عام.
وكان مؤشر الأسهم اليابانية قد استهل العام الجديد على ارتفاع قوي، حيث ارتفع مؤشر "نيكي" ليصل إلى مستوى 23714.53 نقطة.
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