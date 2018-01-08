اليوم.. جولة الإعادة فى الانتخابات التكميلية على مقعد دائرة جرجا





سوهاج محمود مقبول

تشهد الدائرة الثامنة ومقرها مركز وبندر جرجا جنوب محافظة سوهاج، اليوم الإثنين وغد الثلاثاء، بدء أعمال التصويت فى جولة الإعادة على مقعد الدائرة الذى خلى بوفاة الراحل هرقل وفقى عبد القادر همام، عن حزب "مستقبل وطن"، والذى وافته المنية فى 26 يوليو الماضى، لذا بات لزاما إجراء انتخابات تكميلية لشغل مقعده.

وأسفرت نتائج الجولة الأولى عن الإعادة بين المرشحين خليفة رضوان خلف مرشح عن حزب المؤتمر رمز السيف على 9746 صوتا، ورشدى محمد وفقى عبد القادر مرشح عن حزب مستقبل وطن، رمز الكتاب على 10740 صوتا.

اتخذت مديرية أمن سوهاج برئاسة اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، واللواء حسن محمود حاكمدار المديرية، واللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، التدابير الأمنية اللازمة لتأمين جولة الإعادة، والتى تحدد لها 8 و9 يناير الجارى، وتم تكثيف الخدمات بمحيط اللجان مسبقا لتأمينها، قبل بدء وأثناء وعقب انتهاء أعمال التصويت وصولا بأعمال الفرز وإعلان النتيجة النهائية بفوز أحد المرشحين بمقعد البرلمان.