اليوم.. بدء تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى بمدينة العاشر من رمضان





كتب أحمد حسن

يبدأ جهاز مدينة العاشر من رمضان، اليوم الإثنين، تسليم قطع الأراضى السكنية بالحى (13) بالمجاورة (88) إسكان متميز، والحى (29) بالمجاورة الأولى إسكان اجتماعى، والحى (31) بالمجاورة الأولى إسكان اجتماعي، والتى تم تخصيصها بالقرعة العلنية التكميلية، التى تم إجراؤها بتاريخ (5، 14، 15)/11/2017، وذلك حتى يوم الثلاثاء 30/1/2018.

من جانبه، قال المهندس عادل سعيد النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، :"سيتم تسليم قطع أراضى الحى (13) بالمجاورة (88) إسكان متميز، من 303 : 320 اليوم الإثنين والقطع من 321 : 337 غدا الثلاثاء 9/1/2018، وسيتم تسليم قطع أراضى الحى (29) بالمجاورة الأولى إسكان اجتماعى، من 570 : 594 الأربعاء 10/1/2018، والقطع من 595 : 619 يوم الخميس 11/1/2018، والقطع من 620 : 644 يوم الأحد 14/1/2018، والقطع من 645 : 669 يوم الإثنين 15/1/2018، والقطع من 670 : 684، بالإضافة إلي المتخلفين عن الاستلام في المواعيد المحددة، يوم الثلاثاء 16/1/2018.

وأضاف أنه سيتم تسليم قطع أراضى الحى (31) بالمجاورة الأولى إسكان اجتماعي، من 517 : 541 يوم الأربعاء 17/1/2018، والقطع من 542 : 566 يوم الخميس 18/1/2018، والقطع من 567 : 591 يوم الأحد 21/1/2018، والقطع من 592 : 616 يوم الإثنين 22/1/2018، والقطع من 617 : 641 يوم الثلاثاء 23/1/2018 والقطع من 642 : 670 يوم الأربعاء 24/1/2018، موضحاً أنه تم تخصيص أيام الأحد 28/1/2018، والإثنين 29/1/2018، والثلاثاء 30/1/2018، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المحددة.