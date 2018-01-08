



تحت عنوان "انتخابات الرئاسة 26 مارس على 3 أيام.. والنتيجة 2 أبريل" تتناول جريدة "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان مواعيد وإجراءات انتخابات الرئاسة، حيث أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة عن بدء التصويت فى الداخل 26 مارس على 3 أيام وإعلان النتيجة 2 أبريل.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من جريدة "اليوم السابع"..

- انتخابات الرئاسة 26 مارس على 3 أيام.. والنتيجة 2 أبريل.. رئيس "الوطنية للانتخابات" فى مؤتمر صحفى: تقديم طلبات الترشح 20 يناير.. والتصويت فى الخارج يبدأ 16 مارس

- "السيسي": نريد خدمات تليق بالمصريين.. الرئيس لن نسمح بوجود مشكلة بالمياه.. وننفذ أكبر مشروع تحلية فى تاريخنا.. ويجب إنهاء مشروعات الطرق والكبارى للقضاء على الحوادث والزحام.. السيسي لوزير النقل: تحسين الخدمة قبل رفع أسعار تذاكر السكة الحديد.. ولوزير الصناعة: أنجزوا بناء 4 آلاف مصنع لتشغيل 40 ألف شاب

- أفراح وأحزان الأهلى والزمالك فى ليلة القمة 115.. "البدرى" يعيد حساباته بعد هوجة رحيل لاعبيه ويتأهب للسوبر.. و"جلال" يحسم ملف الصفقات الشتوية

- أكاذيب "نيويورك تايمز" أمام البرلمان.. "عبد العال": نعرف من يمولها من الحكام العرب.. و"حساسين" يطالب بتقديم شكوى رسمية ضد الصحيفة.. ونواب يصفونها بـ"المأجورة"

- مقتل 8 إرهابيين فى شرق العريش

- حبس 43 شخصًا وحجز معاون مباحث وأمين شرطة بأحداث قسم المقطم.. "النيابة": مناظرة جثمان "عفروتو" كشفت عدم وجود أى إصابات ظاهرية

- خالد أبو بكر يكتب: انتخابات رئاسية بجد