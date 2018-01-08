اليوم.. الحكم على 7 متهمين بتكوين مركز تدريب داعش





كتب محمد عبد الرازق

تصدر محكمة غرب القاهرة العسكرية اليوم الإثنين حكمها على 7 متهمين، بالقضية رقم 367 لسنة 2016، المعروفة إعلاميًا بـ"مركز الانضمام لداعش"وفق ما أفادت مصادر قانونية.

واتهمت النيابة إبراهيم محمد إبراهيم، 27 عامًا، عبد الصبور جاد الكريم، 21 عامًا، أحمد هشام عبد الحكيم، 30 عامًا، محمد معوض على عبد العليم، 26 عامًا فيزيائى مصنع "200 حربى"، محمود ماهر إسماعيل، 26 ضابط سابق، عمرو أحمد شكر الله مصطفى بأنهم جميعًا اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جنايات القتل العمدى.

وأنسدت جهة التحقيق للمتهمين اتفاقهم على تخريب الممتلكات والمؤسسات العامة وممتلكات تابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، وقتل أى شخص ينتمى إليهما، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة والمفرقعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام وترويع المواطنين وتعطيل العمل بالدستور وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد.