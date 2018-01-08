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الإثنين، 08 يناير 2018 09:09 ص
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اليوم.. الأزهر و"البحث العلمي" يحتفلان بعرض كارتون "نور و بوابة التاريخ"

الإثنين، 08 يناير 2018 02:00 ص
اليوم.. الأزهر و"البحث العلمي" يحتفلان بعرض كارتون "نور و بوابة التاريخ" الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر


كتب لؤى على
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تحت رعاية الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تحتفل الأكاديمية والأزهر الشريف ،اليوم، يجرى الاحتفال بالعرض الخاص الأول لمسلسل الكارتون ثلاثي الأبعاد نور وبوابة التاريخ؛ وهو إنتاج مصري مشترك استكمالاً لمسيرة التعاون الناجح بين الأكاديمية والأزهر الشريف منذ توقيع اتفاقية تعاون في 16 فبراير 2016 والذى يهدف إلى التعاون بين الطرفين في مجال دعم الابتكار ونشر مفهوم ريادة الأعمال التكنولوجية بين طلاب المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر والتعليم الإبداعى واستخدام التكنولوجيات الحديثة في التعليم وتبسيط العلوم والتوعية ونشر الثقافة العلمية.

ويقدم مسلسل نور التاريخ للأطفال في ثلاثين حلقة بشكل مشوق ممزوج بالمغامرة والخيال العلمي، وتدور الأحداث من خلال الطفل الذكي نور المحب للعلم والمعرفة وأخته الصغيرة زهرة وعمهما العالم عبقري الذي يصحبهما في رحلات عبر الزمن من خلال اختراعه بوابة التاريخ ليتعرفا على أجدادهما من العلماء العظام في كل الأزمنة  والأماكن المختلفة ، ومن خلال بوابة التاريخ يقابل نور وزهرة علماء عباقرة مثل الحسن بن الهيثم وعباس بن فرناس وبن النفيس وغيرهم من علماء العصر الذهبي، فعندما كان المسلمون مهتمون بالعلم تقدموا وأناروا العالم باكتشافاتهم، وسطع نورهم على الغرب فمهد الطريق لاكتشافات واختراعات عظيمة أفادت الإنسانية؛ فالعلم هو مفتاح نهضة الأمم.

 


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