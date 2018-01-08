اليوم.. استكمال محاكمة 6 لاستيلائهم على 800 ألف جنيه من حساب عميل ببنك





كتب عبد الله محمود- عامر مصطفى

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الاثنين، محاكمة 6 متهمين بالاستيلاء على 800 ألف جنيه من أموال عملاء أحد البنوك، بعدما كونوا عصابة تزعمها نائب مدير محاسبة بالبنك.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة، عن أن التشكيل ضم كلا من "سميرة م" نائب مدير محاسبة بأحد البنوك، وعمرو ح بكالوريوس نظم ومعلومات، ورضا ا فنى ألموتال، وأيمن ف محامى، ومحمد س، وعماد ص سائق.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمة الأولى بصفتها موظف عام، نائب مدير محاسبة بالبنك فرع الشروق، أحد الشركات التى تساهم الدولة بنصيب من أسهمها، سهلت لغيرها الاستيلاء بغير حق على مال لجهة عملها بأن سهلت للمتهم الخامس الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ مالى مقداره 800 ألف جنيه، والمملوكة لجهة عملها، والمودع بحساب توفير العميل أمين محى الدين لدى البنك فرع المقطم، واستغلت وظيفتها، وقامت بتسريب بيانات حساب العميل المذكور وصورة لنموذج توقيعه المعتمد لدى البنك المسجل على الحاسب الآلى للمتهم الثانى الذى تحصل بالاشتراك مع كل من المتهمين الثالث والرابع على بطاقة تحقيق الشخصية باسم العميل، وأمدوها رفقة صورة نموذج التوقيع للمتهم الخامس، ومثل المتهم الأخير أمام المختصين بالبنك فرعى شبرا والإسكندرية برفقة المتهم السادس، منتحلا شخصية العميل المذكور، وقدم بطاقة تحقيق شخصية ووقع باسمه على إيصالى سحب النقدية على حسابه بإجمالى مبلغ 800 ألف جنيه.