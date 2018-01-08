الوطنية للصحافة لـ"أ ش أ": مذكرة أمام "النواب" لإعادة فتح 12 مكتبا للوكالة

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قال وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة عبد الله حسن إنه قدم، اليوم الاثنين، مذكرة إلى لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب حول مقترحات الهيئة لدعم الرسالة الإعلامية المصرية تجاه شعوب القارة الإفريقية تتضمن المطالبة بإعادة فتح مكاتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى 12 دولة إفريقية.



وأضاف حسن -فى تصريحات له عقب انتهاء اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة الدكتور سيد فليفل لاستكمال مناقشة سبل دعم الرسالة الإعلامية المصرية تجاه شعوب القارة الإفريقية- أن المذكرة حددت الدول التى يقترح إعادة فتح مكاتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بها، ومن بينها: دول حوض النيل، والقرن الإفريقي، وجنوب إفريقيا، وجنوب السودان، مع دعم وتمويل هذه المكاتب.



وتابع حسن أن المذكرة تتحدث كذلك عن أن يتم إعادة فتح هذه المكاتب على دفعات بواقع 3 مكاتب فى كل مرة.