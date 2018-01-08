الوطنية للانتخابات: يجوز للوافدين التصويت بانتخابات الرئاسة فى غير محافظاتهم

الوطنية للانتخابات: يجوز للوافدين التصويت بانتخابات الرئاسة فى غير محافظاتهمالإثنين، 08 يناير 2018 07:14 م
مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات
كتبت إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر
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أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القرار رقم ( 6 ) لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات تصويت الناخب فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته فى الانتخابات الرئاسية 2018.
ويسمح قرار الهيئة للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة الواقع بها موطنه الانتخابى وفقا لمحل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يدلى بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية أمام إحدى لجان الانتخاب الفرعية بنطاق المحافظة التى سيتواجد بها خلال أيام الاقتراع، وذلك بإبداء رغبته أمام أحد مكاتب التوثيق والشهر العقرى أو المحكمة الابتدائية الواقعة بنطاق تواجده.
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