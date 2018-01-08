video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 08 يناير 2018 08:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الوطنية للانتخابات: يجوز للوافدين التصويت بانتخابات الرئاسة فى غير محافظاتهم

الإثنين، 08 يناير 2018 07:14 م
الوطنية للانتخابات: يجوز للوافدين التصويت بانتخابات الرئاسة فى غير محافظاتهم مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات


كتبت إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر
إضافة تعليق

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القرار رقم ( 6 ) لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات تصويت الناخب فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته فى الانتخابات الرئاسية 2018.

ويسمح قرار الهيئة للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة الواقع بها موطنه الانتخابى وفقا لمحل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يدلى بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية أمام إحدى لجان الانتخاب الفرعية بنطاق المحافظة التى سيتواجد بها خلال أيام الاقتراع، وذلك بإبداء رغبته أمام أحد مكاتب التوثيق والشهر العقرى أو المحكمة الابتدائية الواقعة بنطاق تواجده.

 

الهيئة-1
 

 

الهيئة-2

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على 13 مستندا يقدمها طالب الترشح للانتخابات الرئاسية

"الوطنية للانتخابات" تصدر قرارا بقواعد وإجراءات الكشف الطبى على مرشحى الرئاسة

الهيئة الوطنية للانتخابات

الانتخابات الرئاسية

تصويت الوافدين

الناخبين

الشهر العقارى



لا تفوتك
حكام القمة يستفسرون عن غياب الجماهير.. ويشبهون محمد صلاح بـ"الكينج"

حكام القمة يستفسرون عن غياب الجماهير.. ويشبهون محمد صلاح بـ"الكينج"

الرئيس السيسى يفتتح طريق شبرا- بنها الحر عبر الفيديو كونفرانس (صور)

الرئيس السيسى يفتتح طريق شبرا- بنها الحر عبر الفيديو كونفرانس (صور)

أين جماهيرى؟.. لسان حال البدرى وجلال فى القمة الـ 115.. مدرب الأهلى يسعى لتجاوز أزمة رحيل متعب مع عشاق القلعة الحمراء.. والمدير الفنى للزمالك يحلم بأقوى بطاقة تعارف مع الجمهور الأبيض وإنهاء نغمة ابن النادى

أين جماهيرى؟.. لسان حال البدرى وجلال فى القمة الـ 115.. مدرب الأهلى يسعى لتجاوز أزمة رحيل متعب مع عشاق القلعة الحمراء.. والمدير الفنى للزمالك يحلم بأقوى بطاقة تعارف مع الجمهور الأبيض وإنهاء نغمة ابن النادى

نهاية إمبراطورية واشنطن على يد "ترامب" فى كتاب "نار وغضب"..محلل بريطانى:العالم يستعد لنظام دولى بدون أمريكا..رئيس "البيت الأبيض" حارق لذاته..وسياساته تقطع الخيط الأخير مع فلسطين وتحطم إنجاز نادر بالملف الإيرانى

نهاية إمبراطورية واشنطن على يد "ترامب" فى كتاب "نار وغضب"..محلل بريطانى:العالم يستعد لنظام دولى بدون أمريكا..رئيس "البيت الأبيض" حارق لذاته..وسياساته تقطع الخيط الأخير مع فلسطين وتحطم إنجاز نادر بالملف الإيرانى

حجز معاون مباحث المقطم وأمين شرطة فى أحداث مقتل عفروتو.. وحبس 43 شخصا

حجز معاون مباحث المقطم وأمين شرطة فى أحداث مقتل عفروتو.. وحبس 43 شخصا

إجراء القرعة التكميلية للأراضى بالمدن الجديدة الشهر المقبل

إجراء القرعة التكميلية للأراضى بالمدن الجديدة الشهر المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة