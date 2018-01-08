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"الوطنية للانتخابات" تصدر قرارا بقواعد وإجراءات الكشف الطبى على مرشحى الرئاسة

الإثنين، 08 يناير 2018 06:40 م
"الوطنية للانتخابات" تصدر قرارا بقواعد وإجراءات الكشف الطبى على مرشحى الرئاسة جانب من المؤتمر


كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر
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أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم القرار رقم ( 4 ) لسنة 2018 بقواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبى على طالبى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

ونص القرار فى مادته الأولى على أن يتم توقيع الكشف الطبى البدنى والذهنى على طالب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية الممتخصصة.

ونصت المادة الثانية "تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريرا طبيا بنتيجة الكشف الطبى البدنى والذهنى على طالب الترشح ، يتضمن بيانا ما إذا كان طالب الترشح مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه".

ويجب أن يشتمل التقرير الطبى على بيانات طالب الترشح كاملة، وبصمة إبهام يده اليمنى ، وصورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ويسلم التقرير إلى طالب الترشح مؤمنا.

ونصت المادة الثالثة على نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

 

 

 


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