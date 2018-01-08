"الوطنية للانتخابات" تشترط تزكية 20 نائبا من البرلمان للترشح بانتخابات الرئاسة





كتبت إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم ( 7 ) لسنة 2018 بشأن تزكية أعضاء مجلس النواب للمرشح لانتخابات الرئاسة.

ونص القرار على أنه فى حالة رغبة المترشح تقديم تزكية من أعضاء مجلس النواب ضمن أوراق ترشحه، يراعى ما يلى:

أولا: ألا يقل عدد أعضاء مجلس النواب الذين حصل المرشح على تزكيتهم عن عشرين نائبا

ثانيا : عدم جواز قيام النائب الواحد بتزكية أكثر من مرشح.

وتتولى الأمانة العامة لمجلس النواب الحصول على تلك التزكيات والتأكد من صحة البيانات المثبتة بها وفقا للوارد بالنموذج المرسل للأمانة واعتمادها عقب استيفائها وإرسال نسخة للهيئة وتسليم الأخرى للمرشح.