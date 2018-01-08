"الوطنية للانتخابات" تشترط تزكية 20 نائبا من البرلمان للترشح بانتخابات الرئاسة

"الوطنية للانتخابات" تشترط تزكية 20 نائبا من البرلمان للترشح بانتخابات الرئاسةالإثنين، 08 يناير 2018 07:25 م
مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات
كتبت إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر
إضافة تعليق
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم ( 7 ) لسنة 2018 بشأن تزكية أعضاء مجلس النواب للمرشح لانتخابات الرئاسة.
ونص القرار على أنه فى حالة رغبة المترشح تقديم تزكية من أعضاء مجلس النواب ضمن أوراق ترشحه، يراعى ما يلى:
أولا: ألا يقل عدد أعضاء مجلس النواب الذين حصل المرشح على تزكيتهم عن عشرين نائبا
ثانيا : عدم جواز قيام النائب الواحد بتزكية أكثر من مرشح.
وتتولى الأمانة العامة لمجلس النواب الحصول على تلك التزكيات والتأكد من صحة البيانات المثبتة بها وفقا للوارد بالنموذج المرسل للأمانة واعتمادها عقب استيفائها وإرسال نسخة للهيئة وتسليم الأخرى للمرشح.
إضافة تعليق
أين جماهيرى؟.. لسان حال البدرى وجلال فى القمة الـ 115.. مدرب الأهلى يسعى لتجاوز أزمة رحيل متعب مع عشاق القلعة الحمراء.. والمدير الفنى للزمالك يحلم بأقوى بطاقة تعارف مع الجمهور الأبيض وإنهاء نغمة ابن النادى
نهاية إمبراطورية واشنطن على يد "ترامب" فى كتاب "نار وغضب"..محلل بريطانى:العالم يستعد لنظام دولى بدون أمريكا..رئيس "البيت الأبيض" حارق لذاته..وسياساته تقطع الخيط الأخير مع فلسطين وتحطم إنجاز نادر بالملف الإيرانى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة