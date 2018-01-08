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خالد صلاح
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النيابة السعودية تستحدث وظائف نسائية جديدة للمحققات

الإثنين، 08 يناير 2018 10:11 ص
النيابة السعودية تستحدث وظائف نسائية جديدة للمحققات سعوديات


وكالات الأنباء
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تعتزم النيابة العامة فى السعودية توظيف محققات فى مركزها الرئيس وكافة فروعها بمختلف مناطق المملكة، إلى جانب توظيف طاقم إدارى نسوى مساند.

وذكرت مصادر لوسائل إعلام عربية، أن ذلك يأتى فى مقدمة الخطط التطويرية للنيابة العامة لشغل فراغ كان ضروريا فى تعزيز خصوصية المرأة أثناء التحقيق، موضحة أن فرصة العمل فى التحقيق بالنيابة العامة للنساء، ستتاح لحاملات التخصصات الشرعية والقانونية.

وجاء هذا التوجه بعد تعديل نظام النيابة العامة حيث جرى على ضوئه توصيفها باعتبارها هيئة قضائية، ومساواة أعضائها بأعضاء السلك القضائى نظرا لوحدة التوصيف العدلى للكل.

من جهته أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب أن دور المرأة فى عمل التحقيق والادعاء العام بالنيابة العامة ينطلق من الحاجة الملحة فى تكامل ضمانات العدالة فيما يتعلق بخصوصية النساء فى التحقيق، خاصة وأن منهن من يصعب أن تتعاطى مع المحقق الرجل ولاسيما متى كان يباشر لوحده التحقيق.

واعتبر المعجب هذه الخطوة مهمة للغاية، إذ ستسهم فى تسهيل إنجاز المعاملات الخاصة بالمرأة، وفى مرونة التعاطى مع القضايا المتعلقة بها. 


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