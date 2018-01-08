"النقل" تفتتح مشروعات إشارات ومزلقانات بالسكة الحديد اليوم بحضور الرئيس

عبر الفيديو كونفرانس..
"النقل" تفتتح مشروعات إشارات ومزلقانات بالسكة الحديد اليوم بحضور الرئيسالإثنين، 08 يناير 2018 04:00 ص
الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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تفتتح وزارة النقل اليوم الإثنين، عبر الفيديو كونفرانس، برجى إشارات بركة السبع وقويسنا ضمن مشروع تحديث الاشارات على خط القاهرة / الاسكندرية، خلال الافتتاحات المجمعة التى سيتم افتتاحها اليوم فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.
كما تفتتح الوزارة عددا من المزلقانات المطورة إلكترونيا عبر الفيديو كونفرانس، خلال مشروعات وزارة النقل التى سيتم افتتاحها بالافتتاحات المجمعة.
كانت وزارة النقل، قد أعلنت الانتهاء من تنفيذ برج الإشارات بمحطة سكة حديد قويسنا وإدخاله للخدمة، وكذلك ببرج الإشارات فى محطة بركة السبع وإدخاله الخدمة فى أغسطس 2017.
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