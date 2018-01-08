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الإثنين، 08 يناير 2018 02:16 م
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النار تواصل التهام ناقلة النفط الإيرانية فى مياه الصين ومصير طاقمها مجهول

الإثنين، 08 يناير 2018 12:08 م
النار تواصل التهام ناقلة النفط الإيرانية فى مياه الصين ومصير طاقمها مجهول اشتعال النيران فى ناقلة نفط


طهران (أ ش أ)
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أكد القنصل الإيرانى العام فى شانجهاى على رضا آيروش، اليوم الاثنين، أن النيران مازالت تلتهم ناقلة النفط الإيرانية التى اصطدمت بسفينة شحن فى بحر الصين الشرقى وأن السفينة بدأت بالجنوح والغرق.

وأوضح آيروش ـ فى تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن النار لم تنطفىء بسبب تسرب النفط وانتشاره على مساحة كيلومتر.

وحول مصير البحارة الإيرانيين، قال آيروش إنه لم يتحدد حتى الآن ما إذا كان تم إنقاذ أى من أفراد طاقم الناقلة المفقودين وعددهم 32 أم لا كما أن عمليات البحث جارية.

يذكر أن وزارة النقل الصينية أعلنت أمس أن الناقلة "سانتشى" المسجلة فى بنما تصادمت مع سفينة "سى إف كريستال" على بعد 160 ميلا بحريا قبالة الساحل القريب من شنجهاى مساء السبت.

ويتألف طاقم الناقلة من 32 شخصا، وكانت الناقلة فى طريقها من إيران إلى كوريا الجنوبية حاملة 136 ألف طن من المكثفات.


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