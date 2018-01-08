المستشار عبد العزيز سلمان: الإشراف القضائي على الانتخابات ضمانة لنزاهتها

كتب أحمد عبد الهادى - تصوير محمد فوزى

قال المستشار عبد العزيز سلمان نائب رئيس المحكمة الدستورية،وأمين عام لجنة الانتخابات السابق ، إن التقسيم العادل للدوائر الانتخابية هى من الضمانات الأساسية للعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية تراقب تقسيم الدوائر وباشرت رقابتها عليها.

وتابع خلال المؤتمر الدولى لمجلس الدولة،إن الدستور أوجب تنقية قاعدة البيانات، والقضاة هم من يتولون الحذف والإثبات في قاعدة بيانات الناخبين وناط بالقضاء الإداري مهمة متابعة قرارات لجنة الانتخابات،والفصل ى المنازعات المتعلقة بها .

واوضح أن الإشراف القضائي هو الضمانة الفعالة في العملية الإنتخابية فى مراحلها المختلفة، وأن عدم الإشراف القضائى على الانتخابات يشوبها بعدم النزاهة،كما أن الدستور حرص على تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات تشكيلا قضائيا .