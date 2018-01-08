المرور يضبط 12 سيارة و دراجة بخارية متروكة فى حملات بالجيزة

المرور يضبط 12 سيارة و دراجة بخارية متروكة فى حملات بالجيزةالإثنين، 08 يناير 2018 07:50 ص
رفع سيارة متروكة بالشارع ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية ، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، من رصد 12 سيارة متروكة ودراجة بخارية ، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية ، منها 4 سيارات تم تسليمها لمالكها و 3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز ، وتم رصد 5 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
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