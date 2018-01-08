المرور : حملات رادار و تعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة





كتب عبد الرحمن سيد

كثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق بناء على تعليمات اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات لتأمين الرحلات وتكثيف حملات الرادار والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطى المواد المخدرة اثناء القيادة.

تأتى تلك الحمللات فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية والتواجد الميداني علي الطرق الرئيسة تحت إشراف اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.