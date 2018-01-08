"المرور" تتصدى لإرهاب الموتوسيكلات وتضبط 984 مركبة مخالفة بالمحافظات

"المرور" تتصدى لإرهاب الموتوسيكلات وتضبط 984 مركبة مخالفة بالمحافظاتالإثنين، 08 يناير 2018 01:00 ص
حملات مرور أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور حملات مرورية، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة.
وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 984 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 450 دراجة بخارية مخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.
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