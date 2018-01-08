المحكمة العسكرية تعيد قضية الانضمام لداعش للقضاء المدنى لعدم الاختصاص

المحكمة العسكرية تعيد قضية الانضمام لداعش للقضاء المدنى لعدم الاختصاصالإثنين، 08 يناير 2018 03:44 م
داعش -ارشيفية
كتب محمد عبد الرازق
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أكدت مصادر قانونية أن محكمة غرب القاهرة العسكرية أصدرت اليوم الاثنين حكمها على 7 متهمين، بالقضية رقم 367 لسنة 2016، المعروفة إعلاميًا بـ"مركز الانضمام لداعش".
وأشار أن قضت المحكمه قضت بعدم الاختصاص بنظر القضية فى الاتهامات التى وجهت اليها وإحالة جميع المتهمين السبعة للقضاء المدنى
بينما قضت المحكمة ببراءة كل من:- محمد معوض ومحمود ماهر من تهمة إفشاء أسرار عسكرية.
واتهمت النيابة إبراهيم محمد إبراهيم، 27 عامًا، عبد الصبور جاد الكريم، 21 عامًا، أحمد هشام عبد الحكيم، 30 عامًا، محمد معوض على عبد العليم، 26 عامًا فيزيائى مصنع "200 حربى"، محمود ماهر إسماعيل، 26 ضابط سابق، عمرو أحمد شكر الله مصطفى بأنهم جميعًا اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جنايات القتل العمدى.
وأسندت جهة التحقيق للمتهمين اتفاقهم على تخريب الممتلكات والمؤسسات العامة وممتلكات تابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، وقتل أى شخص ينتمى إليهما، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة والمفرقعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام وترويع المواطنين وتعطيل العمل بالدستور وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد.
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