الكويت تستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار العراق الشهر المقبل





الكويت (أ ف ب)

أعلنت الكويت الاثنين، أنها ستستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار العراق من 12 الى 14 فبراير المقبل بالتعاون مع البنك الدولى والقطاع الخاص.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجار الله خلال مؤتمر صحفى الإثنين، إن بلاده "انتصرت رغم جراحها لدورها الأخلاقى والإنسانى والعربى لدعم العراق" فى إشارة إلى الاجتياح العراقى للكويت فى 1990.

وأضاف "إن استقرار العراق هو استقرار للكويت وللمنطقة" مشيرا إلى أن هذا المؤتمر "يختلف عن المؤتمرات السابقة ذلك أنه مؤتمر تنموى، يفتح المجال أمام القطاع الخاص لإعادة اعمار العراق، بمساهمة البنك الدولى الذى سيوفر الضمانات المطلوبة للاستثمار".

وأوضح الجار الله ان بلاده تتوقع مشاركة فاعلة خلال هذا المؤتمر الذى سيبحث خلال يومه الأول دور منظمات المجتمع المدنى فى إعادة إعمار العراق ثم فى اليوم الثانى دور القطاع الخاص، فيما ستعلن الدول عن مساهماتها خلال الاجتماع الرسمى الذى يعقد فى 14 فبراير المقبل.

وفى ديسمبر أعلن رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى "انتهاء الحرب" ضد تنظيم داعش الذى كان سيطر فى العام 2014 على ما يقارب ثلث مساحة العراق.

ومن جهته، قال الأمين العام لمجلس الوزراء العراقى مهدى العلاق إن دراسة ميدانية دقيقة أجرتها الحكومة العراقية بالتعاون مع البنك الدولى بيّنت أن الاحتياجات لإعادة اعمار المناطق المحررة لا تقل عن 100 مليار دولار.

وأوضح "قام داعش بتهجير 5 ملايين نسمة" مضيفا "نجحنا فى إعادة النصف إلى مناطقهم لكننا نحتاج إلى دعم دولى لإعادة بقية النازحين وتأمين العمليات الإنسانية ودعم الاستقرار فى المناطق المحررة كما نتطلع لإعادة بناء البنية الاقتصادية والخدمات فى البلد".

وأضاف العلاق ان "قطاع السكن هو الأكثر تضررا، يليه قطاع النفط والكهرباء ثم النقل والاتصالات والصناعات التحويلية والخدمات الاساسية كالماء وخدمات الصرف الصحى".

وقال العلاق إن العراق يتطلع للحصول على أقصى ما يمكن لإعادة إعمار أراضيه بشكل سريع.

وحول مساهمة الكويت، قال الجار الله"ستكون هناك مساهمة رسمية من الحكومة وأخرى من القطاع الخاص وستكون فاعلة لدعم الأشقاء العراقيين".

وعلى هامش مؤتمر الكويت الدولى لإعادة إعمار العراق، ستستضيف الكويت اجتماعا لوزراء خارجية دول التحالف الدولى ضد تنظيم داعش فى 13 فبراير سيبحث موضوع مكافحة الإرهاب.

وقال الجار الله ان الدعوات وجهت لسبعين دولة موضحا "سيكون الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية وسيدوم ساعتين".