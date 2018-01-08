القومى للمرأة يبحث إنشاء وحدة رصد لمتابعة قضايا المرأة





كتب محمود راغب

عقدت لجنة الإعلام بالمجلس القومى للمرأة اجتماعها الدورى اليوم الإثنين، برئاسة الدكتورة سوزان قلينى عضوة المجلس ومقررة اللجنة ، وبحضور عضوات وأعضاء اللجنة .

وناقش الاجتماع العديد من القضايا على أجندة اللجنة ، على رأسها أنشطة اللجنة خلال الفترة القادمة ، ومن بينها الندوة المزمع عقدها غداً بالتعاون مع نادى ليونز تحت عنوان " الاعلام والتاء المربوطة"، فى إطار التعاون مع منظمات المجتمع المدنى لخدمة قضايا المرأة .

وأكدت الدكتورة سوزان قلينى أن اللجنة ناقشت إنشاء "وحدة متابعة ورصد إعلامى" لمتابعة التغطية الإعلامية لقضايا المرأة فى وسائل الإعلام ، كذلك مناقشة عقد لقاءات مع رؤساء تحرير الصحف والمجلات وكتاب المقالات بالصحف المصرية، بهدف التعريف بالكود الأخلاقى للمرأة المصرية ، والذى قامت لجنة الاعلام باعداده ، لتحديد المعايير المجتمعية لوسائل الاعلام المختلفة فى تناول صورة المرأة فى الاعلام وتعزيز دورها الايجابى فى المجتمع ، وتغيير الصورة السلبية التى تقدم عن المرأة بوسائل الاعلام.

كما أن اللجنة بصدد القيام باستطلاع آراء السيدات المصريات حول الانجازات والمكاسب الاجتماعية والتشريعية والسياسية والاعلامية التى تحققت للمرأة المصرية خلال عام 2017.