video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 09 يناير 2018 12:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

القوات اليمنية بمساندة التحالف العربى تقطع خطوط الإمداد لميليشيا الحوثى

الإثنين، 08 يناير 2018 10:38 م
القوات اليمنية بمساندة التحالف العربى تقطع خطوط الإمداد لميليشيا الحوثى التحالف العربى- أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

ذكرت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الاثنين، أن قوات الشرعية فى اليمن ، بدعم من التحالف العربى المشترك بقيادة السعودية، قطعت خطوط الإمداد لميليشيات الحوثى، وذلك فى إطار استمرار تقدمها نحو مديرية حيس على جبهة الساحل الغربي.


وقالت المصادر - فى تصريحات لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية - إن قوات الشرعية تواصل تقدمها ، بمساندة من قوات التحالف العربى، تجاه مديرية حيس فى محافظة الحديدة غربى اليمن ، تحت غطاء جوى من طيران القوات المسلحة الإماراتية.


وأوضحت المصادر أنه تم قطع خط إمداد ميلشيات الحوثى بين تعز والحديدة جنوب مدينة الحيس ، بالتزامن مع تقدمها عبر طريق المخا باتجاه المزارع المحاذية للخط الرابط بين حيس وتعز ، حيث عمدت إلى تمشيط المنطقة.


وأكدت أن وحدات القوات المسلحة الإماراتية العاملة فى إطار التحالف العربى الداعم للشرعية تمكنت من تأمين الطريق وقطع الإمدادات القادمة للميلشيات الحوثية ، مشيرة الى أنه خلال عمليات استعادة السيطرة على عدد من القرى فى المنطقة أسرت القوات العشرات من عناصر ميلشيات الحوثى ، ونجحت أثناء التمشيط فى مصادرة عدد من الدبابات والعربات العسكرية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انشقاق 130 من ميليشيا الحوثى فى اليمن وانضمامهم للمقاومة الشعبية

التحالف العربى فى اليمن يدمر زورقا حربيا غرب ميناء الحديدة

اليمن

اخبار اليمن

اليمن اليوم

اخبار العرب



لا تفوتك
زوجة الأهلاوى vs زوجة الزملكاوى.. كتالوج التعامل مع جوزك فى الماتشات

زوجة الأهلاوى vs زوجة الزملكاوى.. كتالوج التعامل مع جوزك فى الماتشات

رئيس هيئة البترول السابق: تعويم الجنيه يرفع دعم الوقود لـ110 مليارات جنيه.. حقل ظهر يعيد العملة الصعبة لمصر.. طارق الحديدى: تغلبنا على أزمة أرامكو فى 96 ساعة.. ولا توجد اتفاقيات تهدر حق مصر

رئيس هيئة البترول السابق: تعويم الجنيه يرفع دعم الوقود لـ110 مليارات جنيه.. حقل ظهر يعيد العملة الصعبة لمصر.. طارق الحديدى: تغلبنا على أزمة أرامكو فى 96 ساعة.. ولا توجد اتفاقيات تهدر حق مصر

المنامة تفتح النار على مؤامرات تنظيم الحمدين.. منتدى "قطر عراب الفوضى" يفضح مخططات الدوحة.. مدير مركز البحرين للدراسات: نظام تميم يستهدف بلادنا لتفتيتها.. ورئيس تحرير بحرينى: تمول جماعات إرهابية لاستهدافنا

المنامة تفتح النار على مؤامرات تنظيم الحمدين.. منتدى "قطر عراب الفوضى" يفضح مخططات الدوحة.. مدير مركز البحرين للدراسات: نظام تميم يستهدف بلادنا لتفتيتها.. ورئيس تحرير بحرينى: تمول جماعات إرهابية لاستهدافنا

قناع ذكى جديد يصدر إضاءة مخصصة للتخلص من الأرق وتتبع عادات النوم

قناع ذكى جديد يصدر إضاءة مخصصة للتخلص من الأرق وتتبع عادات النوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة