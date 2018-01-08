القوات اليمنية بمساندة التحالف العربى تقطع خطوط الإمداد لميليشيا الحوثى

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ذكرت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الاثنين، أن قوات الشرعية فى اليمن ، بدعم من التحالف العربى المشترك بقيادة السعودية، قطعت خطوط الإمداد لميليشيات الحوثى، وذلك فى إطار استمرار تقدمها نحو مديرية حيس على جبهة الساحل الغربي.



وقالت المصادر - فى تصريحات لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية - إن قوات الشرعية تواصل تقدمها ، بمساندة من قوات التحالف العربى، تجاه مديرية حيس فى محافظة الحديدة غربى اليمن ، تحت غطاء جوى من طيران القوات المسلحة الإماراتية.



وأوضحت المصادر أنه تم قطع خط إمداد ميلشيات الحوثى بين تعز والحديدة جنوب مدينة الحيس ، بالتزامن مع تقدمها عبر طريق المخا باتجاه المزارع المحاذية للخط الرابط بين حيس وتعز ، حيث عمدت إلى تمشيط المنطقة.



وأكدت أن وحدات القوات المسلحة الإماراتية العاملة فى إطار التحالف العربى الداعم للشرعية تمكنت من تأمين الطريق وقطع الإمدادات القادمة للميلشيات الحوثية ، مشيرة الى أنه خلال عمليات استعادة السيطرة على عدد من القرى فى المنطقة أسرت القوات العشرات من عناصر ميلشيات الحوثى ، ونجحت أثناء التمشيط فى مصادرة عدد من الدبابات والعربات العسكرية.